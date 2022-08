#EUChooseSafeFood – drugi rok wspólnej kampanii EFSA i GIS

Autor: AW

Data: 10-08-2022, 12:02

Jaka jest różnica między terminem przydatności do spożycia a datą minimalnej trwałości? Jakich zasad higieny żywności należy przestrzegać w domu, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie? Czy należy obawiać się substancji dodatkowych stosowanych do żywności? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiadano w ramach kampanii #EUChooseSafeFood.

GIS i EFSA kontynuują swoją misję wspierania Europejczyków w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych; fot. mat. pras.

Kampania #EUChooseSafeFood

10 sierpnia rozpoczyna się drugi rok kampanii #EUChooseSafeFood. W tej edycji poruszany będzie szereg nowych tematów interesujących konsumentów - takich jak suplementy diety, alergeny czy nowa żywność.

Celem kampanii #EUChooseSafeFood jest pomoc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji. Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności – od pomocy przy czytaniu etykiet i informacji na temat substancji dodatkowych, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych.

GIS i EFSA

GIS i EFSA kontynuują swoją misję wspierania Europejczyków w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych, przedłużając projekt #EUChooseSafeFood o kolejny rok i wyjaśniając istotną rolę, jaką w bezpieczeństwie żywności odgrywa nauka i naukowcy.

Dzięki informacjom pozyskiwanym w trakcie kampanii konsumenci zyskują pewność podczas dokonywania zdrowych wyborów. To ważna inicjatywa, która zwiększa zaufanie konsumentów do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności, opartego na podstawach naukowych. Nasza kampania pozwala także zacieśnić współpracę pomiędzy GIS a EFSA, organizacjami konsumenckimi, producentami żywności i społeczeństwem obywatelskim, budując zaufanie obywateli UE do produktów spożywczych, po które sięgają, bez względu na to, w którym europejskim kraju się znajdują Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny

Kampania jest adresowana głównie do Europejczyków między 25 a 45 rokiem życia i stara się objaśnić rolę EFSA w kształtowaniu europejskiego prawodawstwa, które chroni konsumentów i cały łańcuch żywności.