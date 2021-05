Eurocash: analitycy spodziewają się słabszego I kwartału

Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację dla Eurocashu. - Uwzględniając w naszych prognozach dane opublikowane przez PIH dotyczące sprzedaży w sklepach małoformatowych, które wskazują na znaczny spadek sprzedaży w miesiącach styczeń-marzec br., zakładamy słabszy I kwartał '21 pod względem przychodów (5,56 mld zł -6,1 proc. rdr) - podają analitycy.

Autor: PAP / portalspozywczy.pl

Data: 11-05-2021, 16:56

Analitycy obniżyli rekomendację dla Eurocashu; fot. shutterstock.com

- W dalszej części roku spodziewamy się stopniowego powrotu do większych wolumenów wraz z luzowaniem obostrzeń, szczególnie w tych segmentach, które pozostawały pod najsilniejszym, negatywnym wpływem pandemii w ub.r. W dłuższym horyzoncie pozytywnie oceniamy zapowiadane plany rewizji strategii Eurocash dla detalu - napisano w raporcie.

Noble Securities prognozuje, w 2021 roku przychody mogą wynieść 25,37 mld zł, a EBITDA prognozowana jest na 788 mln zł. W 2022 roku ma to być odpowiednio 25,94 mld zł i 774 mln zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rekomendacja dla Eurocash

Analitycy Noble Securities, w raporcie z 6 maja, obniżyli rekomendację dla Eurocashu do "akumuluj" z "kupuj", a cenę docelową do 16,6 zł z do 18 zł wcześniej. Raport został wydany przy kursie 14,42 zł. We wtorek o godz. 12.30 papiery spółki na GPW kosztowały 14,55 zł.