Eurocash chwali się wynikami. Sprzedaż i zyski w górę

Autor: opr. RW

Data: 28-03-2023, 08:13

Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na zwyżkę łącznych przychodów o ponad 19% r/r, do 8,2 mld zł. W całym ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021.

Eurocash osiągnęła zyski ze sprzedaży wysokości 30,9 mld zł /fot. mat.pras