Platforma eurocash.pl działa od pięciu lat. Największy udział zamówień przez eurocash.pl raportuje Eurocash Dystrybucja, a 14 tys. klientów loguje się też do wersji mobilnej.

Platforma eurocash.pl działa od pięciu lat, fot. materiały prasowe

24 września minie 5 lat od dnia, kiedy Grupa Eurocash uruchomiła eurocash.pl - platformę zakupową B2B dla lokalnego handlu w Polsce.

Z platformy korzysta 45 tys. sklepów, punktów gastronomicznych oraz innych mikroprzedsiębiorców.

Eurocash zapowiada dalsze inwestycje w platformę.

Piąte urodziny eurocash.pl

Od 2018 roku lokalni detaliści współpracujący z Eurocash na terenie całego kraju korzystają z zamówień online oraz wsparcia w zarządzaniu sklepem. Z eurocash.pl mogą zatowarować online swoje placówki o dowolnej porze dnia i nocy, przez 365 dni w roku. Do dyspozycji mają stronę internetową i aplikację mobilną, dzięki którym zyskują dostęp do wyszukiwarki ze skanerem kodów EAN, liczącej ponad 15 tys. indeksów oferty hurtowej FMCG oraz darmowej dostawy do sklepu.

14 tys. klientów loguje się do wersji mobilnej

Największy udział zamówień przez eurocash.pl raportuje Eurocash Dystrybucja, która jako pierwsza dała przedsiębiorcom możliwość korzystania z platformy e-commerce. Zamówienia online, z których we wrześniu 2018 r. korzystał co drugi sklep obsługiwany przez Eurocash Dystrybucja, dziś składa ponad 90% z nich.

14 tys. klientów loguje się też do wersji mobilnej. Udział mobile przekracza ¼ całkowitej wartości zamówień realizowanych przez eurocash.pl w ramach Eurocash Dystrybucji. W 2022 r. wyniosła ona 6 mld zł – o 1 mld więcej niż rok wcześniej.

eurocash.pl: klienci korzystają z kuponów promocyjnych

Także przedsiębiorcy korzystający z usług Eurocash Cash & Carry cenią sobie eurocash.pl. Z aplikacji korzysta ponad 19 tys. klientów tej spółki. Ci klienci łącznie generują 90% obrotu spółki.

Ok. 12 tys. klientów aktywuje też kupony promocyjne. W ostatnich dwóch miesiącach obrót na produktach kuponowych przekraczał 42 mln zł miesięcznie. Eurocash Cash & Carry wykorzystuje eurocash.pl także do rozwijania samoobsługi.

Za pośrednictwem eurocash.pl kupują też klienci Eurocash Serwis, Eurocash Gastronomia i Marketplace. W sumie z platformy we wszystkich odsłonach korzysta 45 tys. lokalnych sklepów i innych form działalności jak hotele czy restauracje.

eurocash.pl. Nowe funkcjonalności i rozwiązania

Ostatni rok to przede wszystkim bardziej spersonalizowane oferty dla przedsiębiorców oraz rozwój narzędzi promocyjnych i cyfryzacja procesów backoffice.

Niedawno do zespołu Grupy dołączył Paweł Szerling, który objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii i jest odpowiedzialny właśnie za eurocash.pl i eurocash.pl Market oraz projekty strategiczne w Grupie Eurocash. Jego zadaniem jest m.in. rozwój platformy w kierunku zgodnym ze strategią Grupy i aktualnymi trendami. Nowy dyrektor będzie raportował do Szymona Mitoraja, który z październikiem tego roku wzmocni skład zarządu Grupy Eurocash jako nowy członek odpowiedzialny za obszar cyfryzacji.

– eurocash.pl to platforma, która zmieniła i nadal zmienia polski handel lokalny. Zamówienia online i mobile mają znaczny udział w zakupach realizowanych przez przedsiębiorców w Grupie Eurocash. Dlatego też planujemy dalsze inwestycje w tym obszarze, rozszerzające oferowane funkcjonalności i pozwalające oszczędzać czas lokalnym detalistom – podkreśla Paweł Szerling.

Eurocash digitalizuje lokalny handel

eurocash.pl zajmuje ważne miejsce w planach strategicznych Eurocash. To właśnie ten system ma położyć fundament pod budowę zapowiadanej w 2022 r. Hurtowni Omnichannel stworzonej z zintegrowanych biznesów hurtowych Grupy. Platforma jest też jednym z elementów projektu digitalizacji lokalnego handlu. Rozwój rozwiązań zakupowych jest kluczowy dla realizacji ambicji Grupy do tego, by pełnić rolę Platformy Technologicznej dla polskich niezależnych detalistów – zgodnie ze strategią biznesową Eurocash na lata 2023-2025.

