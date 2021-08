Eurocash Dystrybucja rozwija półkę dań gotowych sushi

W ofercie Eurocash Dystrybucja, jednostki biznesowej Grupy Eurocash, pojawiły się nowe zestawy Sushi4You Aya i Eri od Sushi&Food Factor.

Od 5 sierpnia br. na półkach sklepów sieci franczyzowych i partnerskich zaopatrujących się w Eurocash Dystrybucja dostępne są dwa nowe zestawy Sushi4You. To tegoroczne nowości, sety Aya i Eri.

Sushi4You Aya składa się z aż 12 krążków (380 g), wśród których znajdziemy nowości, takie jak california roll z sosem teryiaki i prażoną cebulką oraz california roll z tatarem z łososia w towarzystwie ogórka, majonezu i szczypiorku.

Mniejszy set, Sushi4You Eri (210 g) to 6 rolek sushi, ale także nowość na rynku – plastry sashimi z surowego łososia. Oczywiście w każdym z zestawów znajdują się wszystkie niezbędne dodatki, w tym pałeczki, sos sojowy, chrzan o smaku wasabi oraz imbir.

Sushi&Food Factor

Sushi4You to marka należąca do polskiego producenta, Sushi&Food Factor. Firma już od 2015 roku dostarcza na polskie i zagraniczne rynki doskonałe, inspirowane kuchnią azjatycką produkty foodowe. Jest europejskim liderem, jeżeli chodzi o produkcję sushi, prężnie rozwijając pozostałe brandy wchodzące w skład portfolio – gotowe obiady, lunche, śniadania i przekąski.

- Nasz sukces wynika z podejścia do jakości. Nie oszczędzamy na surowcach i współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami, którzy muszą spełnić surowe wymogi dotyczące źródła pochodzenia składników. To dzięki temu, i dzięki zaangażowaniu całego naszego zespołu, możemy tworzyć jedzenie, które jakością odpowiada temu, co można otrzymać podczas wizyty w dobrej restauracji, i temu, co można smakować żyjąc na co dzień nie tylko w Polsce, ale i w Azji czy innych egzotycznych zakątkach świata - tłumaczy Marcin Zalicki, dyrektor generalny Sushi&Food Factor.

Eurocash Dystrybucja

Eurocash Dystrybucja to jedna z jednostek biznesowych Grupy Eurocash, odpowiedzialna za organizację i wsparcie sieci franczyzowych i partnerskich marek takich jak, Groszek, Euro Sklep, Lewiatan i Gama. Obecnie w placówkach tych sieci dostępne są już zestawy klasy basic: Sushi4You Noriaki oraz Sushi4You Toshii Fu-Tari.