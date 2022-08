Eurocash goni Biedronkę lecz inspiruje się Żabką. Wyda pół miliarda na rozwój

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 31-08-2022, 12:14

Strategia Grupy Eurocash 2023-2025 właśnie ujrzała światło dzienne. Spółka rezygnuje z rozbudowy sieci własnych sklepów Delikatesy Centrum, chce się unowocześnić, oprzeć swój biznes na technologiach i franczyzie i zyskać w swoim portfolio 1500 nowych sklepów do 2025 roku. Czarnym koniem okazała się sieć Duży Ben, czyli sieć convenience z alkoholami.

Delikatesy Centrum są jednym z szyldów, które należą do spółki Eurocash/ fot. Shutterstock

Eurocash z nową strategią do 2025 roku

- Stawiamy na współpracę. Dlatego strategię tworzyli też nasi współpracownicy, franczyzobiorcy – mówił dziś Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash na konferencji, na której spółka chwaliła się wynikami.

Eurocash to jednocześnie hurtownik i sieć wielu franczyzowych sklepów: Delikatesy Centrum, Lewiatan, Abc, Groszek itp. Jaki ma pomysł na rozwój biznesu, który – w założeniu – jest imponujący?

Ile sklepów w Polsce ma Eurocash?

Dziś cała grupa skupia ok. 16 tys. sklepów, ma jako hurtownik rozbudowaną logistykę, dzięki której obsługuje ok. 90 tys. punktów sprzedaży na terenie całego kraju i do wyboru ma 20 tys. SKU. W zasięgu sklepów Grupy jest ok. 85 proc. gospodarstw domowych. W zasięgu, to znaczy, że 85 proc. gospodarstw domowych ma do jednego ze sklepów Eurocash ok. 1 minut piechotą, aby zrobić tam zakupy.

Czy rozwój małoformatowych sklepów ma sens?

W czasach dyskontów, inflacji, dbałości o ceny i szukania oszczędności sieć Eurocash chce rozwijać małe, osiedlowe sklepy i walczyć z dyskontami. Jak ma zamiar to zrobić?

Prezes spółki pokazał dane, z których wynika, że gdyby nie oddzielne szyldy w grupie Eurocash, rozdrobnienie biznesu na hurt, detal i inne działalności, pod względem wartości sprzedaży wszystkie sklepy Eurocash nie miałyby się czego wstydzić w stosunku do Biedronki.

Eurocash chce rosnąć w siłę i umacniać pozycję negocjacyjną

Trudno się spodziewać, aby małe, osiedlowe sklepy konkurowały na ceny z dyskontami. Eurocash o tym wie. Dlatego chce przyciągnąć klientów zupełnie inną ofertą. I do 2025 roku ściągnąć do swojej grupy kolejne 500 sklepów franczyzowych rocznie, czyli łącznie 1500 placówek.

Kluczem do sukcesu ma być cyfryzacja. Tu prezes Eurocashu nie krył, że przykładem takich działań jest Żabka. Chodzi głównie o POS, materiały reklamowe, ułatwienia technologiczne w związku z którymi przedstawiciele handlowi myszkujący po sklepie i szukający danych towarów – czy widać, jak są oznaczone, jaki mają ceny – odchodzi do lamusa.

1500 nowych sklepów do 2025 roku

Do 2025 roku w sieci sklepów, która już teraz liczy ok. 16 tys. placówek ma się pojawić 1500 nowych placówek. Co ważne, grupa liczy na takie same rabaty od producentów i taką samą siłę przebicia, bo im większa i bardziej scentralizowana, wspólna stanie się część detaliczna, tym lepsza pozycja negocjacyjna.

Paweł Surówka wskazał, że dziś sklepy małoformatowe stanowią ok. 37 proc. całego rynku „zakupów Polaków”. Dyskonty to z kolei 53 proc. Resztą w tym torcie stanowią hiper- i supermarkety. Jednak hipermarkety, a zwłaszcza dyskonty stawiają na produkty marki własnej. Nawet jeśli są one produkowane przez największych na rynku producentów – są obrandowne jako produkty Biedronki, Lidla, Auchan, Aldi itp.

Produkty markowe sprzedają się w małym formacie

W sklepach małoformatowych ok. 95 proc. produktów, które są sprzedawane to produkty markowe. Być może jest to szansa na nawiązanie dobrej współpracy.

Eurocash stawia na ujednolicenie struktury swojej działalności i na rozwój franczyz. Zaniecha za to budowania i tworzenia własnych sklepów pod szyldem Delikatesy Centrum. Co się z nimi stanie? Tego żaden z członków zarządu nie ujawnia, ale operator nie chce już prowadzić własnych sklepów i widzi różne możliwe opcje – w tym np. przekształcenie sklepów własnych we franczyzę.

Duży Ben ma potroić liczbę sklepów

Świetnym przykładem jest sieć sklepów alkoholowych, które ma pod swoimi skrzydłami Eurocash - Buży Ben. W tej chwili sieć liczy 248 placówek, ale jak zdradził prezes Eurocash, liczba ta do 2025 roku ma się potroić.

Eurocash bezwzględnie uwierzyło we franczyzę, w technologie i uwspólnienie wielu procesów w ramach spółki. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy za 3 lata. Póki co spółka chwali się rekordowym wynikiem.

To bardzo ważny moment dla całej Grupy. Właśnie ogłosiliśmy historycznie wysoki poziom zysku EBITDA. W pierwszym półroczu tego roku wyniósł on 407 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - mówił Paweł Surówka, prezes

