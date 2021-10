Eurocash: Handel to biznes na lata

Jeśli ktoś szuka biznesu na lata, powinien zająć się handlem niezależnym – wynika z pierwszego raportu wpływu Grupy Eurocash. 43 proc. przedsiębiorców związanych z Grupą prowadzi swój sklep od ponad 20 lat.

Autor: informacja prasowa/portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 13:47

Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash: Duży partner oznacza większe możliwości. fot. PTWP

Eurocash: Handel to biznes na lata

Jeśli ktoś szuka biznesu na lata, powinien zająć się handlem niezależnym – wynika z pierwszego raportu wpływu Grupy Eurocash. 43% przedsiębiorców związanych z Grupą prowadzi swój sklep od ponad 20 lat. Przy okazji rozwija cechy przydatne przedsiębiorcom – m.in. innowacyjność i odwagę biznesową.

Nasz kraj zawdzięcza wiele niezależnym detalistom. Rozwijając przedsiębiorczość, dają pracę tysiącom osób i wnoszą znaczący wkład do budżetu (połowę PKB generują małe i średnie firmy). Co ciekawe, handel to kierunek obierany najczęściej przez osoby młode, popularny szczególnie w małych miastach i na wsi. Daje źródło dochodów na lata, bo jak pokazuje najnowszy raport wpływu Grupy Eurocash, prawie połowa przedsiębiorców współpracujących z wiodącym hurtowym dystrybutorem FMCG w Polsce prowadzi swój sklep od ponad 20 lat. Tylko 12% ma firmę od mniej niż 5 lat. Najwięcej, bo aż 41% przedsiębiorców, współpracuje z Eurocash od 5-10 lat, a 15% – od ponad 20.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Eurocash i franczyza

Zdaniem większości Polaków własna firma to najlepszy sposób na życie, ale tylko co 10. faktycznie ją ma. Pewnie na swoją działalność zdecydowałoby się więcej osób, gdyby wiedziały, że smykałki do biznesu można się nauczyć – czego dowodzi raport Grupy Eurocash. Pomocna w tym zakresie jest franczyza, czyli gotowy model biznesowy udostępniany przez dużego partnera. Bezpieczeństwo, wsparcie na start, wiedza, niskie koszty wejścia i dostęp do technologii czynią go dobrą alternatywą dla debiutantów w biznesie. Na franczyzę decydują się także doświadczeni handlowcy – właśnie dzięki temu, że rozwija przedsiębiorczość.

Wsparcie oferowane przez sieci franczyzowe Grupy Eurocash pozwala klientom nie tylko zarabiać, ale też rozwijać cechy niezbędne dla prowadzenia biznesu: odwagę, motywację do działania, wytrwałość, odpowiedzialność i innowacyjność. Procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów wynosi aż 41,2%. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów współpracujących z Grupą Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu. To dobra wiadomość dla osób, które obawiają się rozpocząć przygodę z własną firmą.

Eurocash stawia na wsie i małe miasta





- Większość detalistów prowadzących sklepy pod markami współpracującymi z Grupą Eurocash, czyli Delikatesy Centrum, ABC, Gama, Groszek, Euro Sklep czy Lewiatan, otwiera je na wsiach lub w miastach do 20 tys. mieszkańców. Dla nich duży partner oznacza większe możliwości oraz przewagę konkurencyjną, budowaną dzięki naszej skali zakupowej, różnorodnym modelom detalicznym, zróżnicowanym kanałom dystrybucji oraz dostępowi do edukacji. Zwłaszcza ten ostatni czynnik, jak zauważyliśmy, pomaga naszym klientom budować przedsiębiorcze postawy i rozwijać biznes w kierunku innowacyjności - mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash

Badania Grupy Eurocash dowodzą, że największy wpływ, bo aż na poziomie 66%, wywiera ona na swoich przedsiębiorców w zakresie innowacyjności. Franczyzobiorcy Eurocash częściej wprowadzają w swoich sklepach nowe formy dostaw czy innowacje w zakresie kategorii produktów, komunikacji z klientem, działań reklamowych, płatności itd. Przykładowo, wystrój placówki zmieniło w 2020 r. aż 38% franczyzobiorców Grupy i 18% przedsiębiorców, którzy współpracują z Eurocash poza franczyzą.

Na drugim miejscu znalazło się budowanie odpowiedzialności za innych (wpływ: 44%), rozumianej jako inspirowanie do działań na rzecz środowiska i lokalnej społeczności. Prowadząc biznes w sieci Eurocash, można też rozwijać motywację do rozwoju (40%), odwagę biznesową, np. w kierunku inwestycji (30%) oraz wytrwałość (26%). Każda z tych cech przekłada się na mierzalny rezultat – np. innowacyjne rozwiązania pozwoliły klientom Grupy Eurocash bez szwanku przetrwać trudny rok 2020. 70% z nich wprowadziło wtedy do oferty nowe kategorie produktów, a 45% – nowe metody zarządcze. Co więcej, przedsiębiorców współpracujących z Eurocash spadek przychodu dotknął w tym czasie w mniejszym stopniu, niż osoby prowadzące sklepy poza sieciami.

Badanie przedsiębiorców przeprowadzone na potrzeby Raportu wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok prezentuje nowatorskie podejście do tematu przedsiębiorczości w Polsce, a sam raport to pierwsza tego typu publikacja na naszym rynku.