Grupa Eurocash opublikowania sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku. W sprawozdaniu przedstawiła też założenia swojej strategii do 2025 roku.

- Nadrzędnymi celami Grupy Eurocash są zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości grupy dla jej akcjonariuszy - czytamy.

Grupa Eurocash w latach 2023-2025 skoncentruje się na dalszym rozwoju podstawowej działalności.

"W obszarze hurtu celem jest rozwój sprzedaży wielokanałowej, który prowadzić ma do wzrostu lojalności klientów B2B, dalszego budowania synergii kosztowych i sprzedażowych, a w konsekwencji poprawy warunków zakupowych i podwojenia sprzedaży B2B e-commerce" - podaje spółka w raporcie.

Eurocash planuje również u zwiększyć sprzedaż swoich klientów w segmencie hurtowym oraz inwestować w rozwój i pozycjonowanie sieci franczyzowych i partnerskich, a także zwiększyć liczbę sklepów usieciowionych.

Eurocash skupia się również na poprawie rentowności działalności niestrategicznej – do której zalicza się segment sklepów własnych Delikatesy Centrum, ograniczeniu lub zaprzestaniu jej rozwoju.

"W efekcie realizacji Strategii Grupa Eurocash planuje osiągnąć w 2025 roku wynik EBITDA w wysokości 1 mld zł (przed MSSF 16). Zarząd szacuje, że w latach 2023-2025 skumulowany wzrost efektywności kosztowej wyniesie 100 mln zł EBITDA. Zarząd Eurocash będzie dążyć do ustabilizowania struktury finansowania na poziomie wskaźnika 1,5x Dług Netto/EBITDA (przed MSSF 16), przy tymczasowo wyższych poziomach wskaźnika dla skorzystania z okazji powiększenia udziałów rynkowych" - czytamy w sprawozdaniu.

Celem Eurocash jest także powrót do regularnych wypłat dywidendy do akcjonariuszy, przy czym warunki oraz kwota dywidendy będą uwzględniały warunki i strukturę finansowania, którego stroną będzie grupa.

Swoją strategię grupa realizuje poprzez:

• zaspokajanie potrzeb klientów przy wykorzystaniu różnorodnych formatów dystrybucji i form współpracy, a także zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu jakości i obsługi;

• tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali;

• systematyczną optymalizację kosztów oraz integrację systemów operacyjnych wszystkich jednostek biznesowych działających w ramach Grupy.

W ramach działalności hurtowej, Grupa Eurocash skupi się natomiast na integracji poszczególnych jednostek biznesowych, współdzieleniu najlepszych rozwiązań wypracowanych przez każdy z formatów oraz realizacji synergii grupowych.

W dalszym rozwoju działalności hurtowej sprzyjać powinna również platforma eurocash.pl, która daje właścicielom niezależnych sklepów detalicznych możliwość pośredniego ograniczenia kosztów a przede wszystkim lepszego zaadresowania potrzeb konsumentów.

- W 2022 roku liczba kupujących za jej pośrednictwem wzrosła do blisko 17 tysięcy (22% wzrost r/r), których obrót odpowiadał za 54% sprzedaży (16% wzrost r/r). Jednym ze strategicznych celów grupy jest stworzenie wiodącej platformy POS w handlu niezależnym. Na koniec 2022 r. z platformą zintegrowanych jest 3767 sklepów (o 1452 więcej niż na koniec 2021 r.). Ponadto, grupa nawiązała współpracę ze spółką Comp S.A. co przyczyni się do dalszego rozszerzania zasięgu platformy – blisko 1000 sklepów do integracji i plany dalszego wspólnego rozwoju - podaje Eurocash.