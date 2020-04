Eurocash: Jesteśmy siódmym największym pracodawcą w Polsce

Eurocash obsługuje 86 tys. klientów – właścicieli małych i średnich sklepów w całej Polsce. Spółka zatrudnia 22,5 tys. osób i jest 7. największym pracodawcą w Polsce. Pośrednio, z uwagi na swoją skalę, wpływa na zatrudnienie dodatkowych pracowników i podmiotów w całym łańcuchu dostaw. W 2019 r. całkowita liczba zatrudnionych w gospodarce stworzona dzięki jej działalności wyniosła ponad 30 tys. osób.

Całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki jej działalności wyniosła

840 mln zł. Wartość dodana wytworzona dzięki jej działalności wyniosła w 2019 r. 4,1 mld zł.

– Pierwotnie zakładaliśmy, że nasze 25-lecie będzie okazją do radosnego świętowania naszego jubileuszu w gronie naszych pracowników i klientów. Stało się jednak inaczej. Wydarzenia ostatnich tygodni z dnia na dzień zmieniły życie wszystkich Polaków i sposób funkcjonowania wielu firm, w tym naszej. Epidemia koronawirusa sprawiła, że nasze 25-lecie świętujemy zupełnie inaczej. Wszyscy pracujemy obecnie na zwiększonych obrotach, żeby zachować ciągłość łańcucha dostaw. Pracuje na to cała nasza Grupa i nasi klienci, bez których by nas dzisiaj tutaj nie było. To oni – właściciele małych i średnich sklepów - stają teraz, tak jak lekarze i inne służby państwowe, na pierwszej linii frontu, by zapewnić Polakom bezpieczny dostęp do żywności i produktów przemysłowych. Dzisiaj korzystając z okazji, chciałbym im za to z całego serca podziękować i zapewnić o naszym absolutnym wsparciu zarówno w tych trudnych czasach, jak i wówczas, kiedy wszystko wróci już do normy. Dziękuję Wam za te wspólne 25-lat razem – powiedział Luis Amaral, prezes zarządu Grupy Eurocash.

Przy okazji obchodów 25-lecia Grupy, firma po raz pierwszy w swojej historii, opublikowała raport niefinansowy zgodny z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI). Standard GRI – stanowi międzynarodowy wzorzec raportowania aspektów niefinansowych spółki w danym roku kalendarzowym.

„Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2019 rok” poza szczegółowym omówieniem aktywności firmy w obszarze CSR-u, zawiera również rozdział poświęcony wpływowi Grupy na polską gospodarkę. Analiza ta opiera się na modelu przepływów międzygałęziowych Wassilego Leontiefa uhonorowanego nagrodą Nobla. Model w raporcie Grupy pokazuje jej wpływ na społeczeństwo i polską gospodarkę w 2019 roku na trzech poziomach. Wpływ bezpośredni – wynikający z działalności podstawowowej firmy; pośredni - generowany wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych oraz indukowany – generowanym poprzez wydatki pracowników firmy oraz pracowników podmiotów powiązanych.