Rozumieliśmy logikę dostawców w ubiegłym roku, gdy podwyższali ceny, mamy nadzieję, że będą rozumieli naszą w tym roku - mówi prezes Grupy Eurocash, Paweł Surówka.

Eurocash rozmawia z dostawcami; fot. sklep ABC, mat.pras.

W ostatnich tygodniach widać pewne odwrócenie trendu w sprzedaży. "Naszej sprzedaży i handlowi tradycyjnemu pomogły majówka i pierwsze tygodnie dobrej, słonecznej pogody" - powiedział prezes Eurocashu.

Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w I kwartale 2023 r. wzrosła o 16,2 proc. rdr do 7,588 mld zł. Zysk EBITDA wyniósł 165,5 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 49,7 mln zł wobec 50,3 mln zł straty w I kwartale 2022 r.

"Niektóre surowce nie tylko nie drożeją, ale ich cena często już spadła. Prowadzimy dyskusje z dostawcami o obniżkach cen w wybranych kategoriach, np. tłuszczach, gdzie widać, że baza kosztowa się zmieniła" - mówi Paweł Surówka.

Na koniec marca 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15.536 placówek, tj. o 32 więcej niż na koniec 2022 roku.

Eurocash - celem jest osiągnięcie 1 mld zł EBITDA

"Ten rok będzie dla nas stosunkowo niełatwy z powodu niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, słabszego popytu konsumenckiego i wyższych kosztów. Ponosimy też koszty np. integracji hurtu, a pozytywne efekty będą dopiero w kolejnych latach. Podtrzymuję jednak, że nadal naszym celem jest osiągnięcie 1 mld zł EBITDA przed MSSF w 2025 roku i żeby to osiągnąć chcemy zwiększać ją także w tym roku" - powiedział Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash.

Poprawa w trendach sprzedażowych

Wskazał, że w ostatnich tygodniach widać pewną poprawę w trendach sprzedażowych.



"Drugi kwartał wygląda w grupie dobrze sprzedażowo w porównaniu do ubiegłego roku, bo nadal działa efekt inflacji. Na poziomie wolumenów widzieliśmy spadek na początku kwartału, natomiast w ostatnich tygodniach widać pewne odwrócenie trendu w sprzedaży. Naszej sprzedaży i handlowi tradycyjnemu pomogły majówka i pierwsze tygodnie dobrej, słonecznej pogody" - powiedział prezes.

Wyniki Eurocash za I kwartał 2023

"Z pewną satysfakcją patrzymy na wyniki minionego kwartału, bo nie był on łatwy. Pierwszy kwartał jest zawsze sezonowo najsłabszy w Grupie, z drugiej strony zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy musieli się zmierzyć z czynnikami, które nie pracują na naszą korzyść. Po pierwsze, to efekt bazy. Pierwszy kwartał ubiegłego roku był już mocno naznaczony rozpoczynającą się wojną w Ukrainie, w niektórych segmentach notowaliśmy bardzo mocne wzrosty sprzedaży w związku z nadchodzącą falą uchodźców. Po drugie, konsument coraz bardziej patrzył na cenę, spadała konsumpcja prywatna. Widać było, że wzrost inflacji nie musi być równy wzrostowi sprzedaży, przynajmniej w naszym kanale. Po trzecie, z początkiem tego roku objawił się mocniej wpływ inflacji kosztowej - płaca minimalna, czynsze, energia i koszty finansowe" - powiedział Surówka.



W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2023 roku przekroczyła 5,5 mld zł i była o 18 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Największe wzrosty zanotowano w formatach: Eurocash Gastronomia (+52 proc. rdr), Eurocash Serwis (+28 proc. rdr) oraz Eurocash Dystrybucja (+14 proc. rdr). Sprzedaż LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry zwiększyła się o 6 proc. rdr.



"Hurt znacząco budował w I kwartale udziały rynkowe i chcemy to kontynuować. W Cash&Carry zanotowaliśmy wzrost sprzedaży LFL niższy od inflacji, ale to tam prawdopodobnie najmocniej odczuwalny był efekt bazy. Poza tym, w związku z inflacją małe sklepy mają trudniej, co potwierdzają dane Nielsen i Polskiej Izby Handlu" - powiedział Paweł Surówka.

"Wydaje się, że do końca roku Cash&Carry będzie w stanie odbudować dobrą dynamikę sprzedażową" - dodał prezes.



Sprzedaż segmentu detalicznego sięgnęła 1,83 mld zł i była o 10 proc. wyższa rdr. W podobnym tempie rosła sprzedaż detaliczna LFL w sklepach „Delikatesy Centrum”, natomiast w salonikach Inmedio wzrost sprzedaży LFL sięgnął 26 proc. rdr.



"W detalu widać, że czas wysokiej inflacji i oszczędzania bardzo wspiera dyskonty, co odbija się na sprzedaży Delikatesów Centrum. W ostatnich tygodniach Delikatesy mocno zainwestowały w konsumenta, poprawiły pozycjonowanie cenowe, politykę promocyjną. Komunikujemy to klientom i liczę, że będziemy w stanie utrzymać dobrą sprzedaż LFL. W tym kanale, przy ostrożnym, wrażliwym cenowo konsumencie, musimy się przyzwyczaić, że wysoka inflacja nie przekłada się bezpośrednio na równie wysoki wzrost sprzedaży" - powiedział prezes Eurocashu.

Eurocash - trudne rozmowy z dostawcami

"Musimy zainwestować w ceny i współpracować z dostawcami, by utrzymywać konkurencyjne ceny dla konsumentów, by o nich walczyć. Naszym celem jest budowanie sprzedaży" - dodał.



Jak poinformował, spółka rozmawia z dostawcami. Liczy na obniżki cen w niektórych kategoriach.



"Niektóre surowce nie tylko nie drożeją, ale ich cena często już spadła. Prowadzimy dyskusje z dostawcami o obniżkach cen w wybranych kategoriach, np. tłuszczach, gdzie widać, że baza kosztowa się zmieniła. Widzimy przestrzeń, by mocniej uwzględnić zmiany na rynku surowców, czy energii. Rozumieliśmy logikę dostawców w ubiegłym roku, gdy podwyższali ceny, mamy nadzieję, że będą rozumieli naszą w tym roku" - powiedział Surówka.

Eurocash - liczba sklepów

Na koniec marca 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15.536 placówek, tj. o 32 więcej niż na koniec 2022 roku. W strategii na lata 2023-2025 grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych około 500 sklepów rocznie.



"Podtrzymujemy założony w strategii plan ekspansji sieci. W pierwszym kwartale zazwyczaj tych otwarć jest mniej, ale zakładam, że roczny przyrost sklepów będziemy liczyć w setkach, choć otoczenie rynkowe jest trudne i na rynku tradycyjnym są sklepy z problemami" - powiedział prezes Paweł Surówka.

