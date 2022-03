Eurocash o sytuacji w sklepach tradycyjnych: kontynuacja pozytywnych trendów

Grupa Eurocash widzi w pierwszym kwartale kontynuację pozytywnych trendów w handlu niezależnym - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Autor: PAP

Data: 12-03-2022, 18:26

"Pozytywne trendy w handlu niezależnym, obserwowane w drugiej połowie minionego roku, szczególnie w czwartym kwartale, utrzymują się również w pierwszym kwartale 2022 r. Ciężko przewidzieć kolejne okresy, ale po miesiącach lockdownu wyraźnie widzimy powrót konsumentów do mniejszych sklepów, co pozwala nam myśleć pozytywnie w dłuższej perspektywie" - powiedział Jacek Owczarek.

Jak ocenił, po dwóch tygodniach od napaści Rosji na Ukrainę, trudno wyciągnąć wnioski, jak zmienią się zachowania konsumentów w Polsce.

"Jak już informowaliśmy, Grupa Eurocash dołączyła do bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów. Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów we wszystkich kanałach grupy. Jednocześnie można się spodziewać nasilenia presji inflacyjnej – popyt na polską żywność rośnie przy jednoczesnym spadku importu z Ukrainy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale jesteśmy dobrze przygotowani do szybkiej reakcji na zmiany trendów w naszej branży" - powiedział członek zarządu.

Eurocash opublikował szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2021 r., które wyraźnie przebiły oczekiwania rynkowe.

Według szacunków, EBITDA grupy wyniosła w IV kwartale 2021 roku 269,7 mln zł i była ok. 14 proc. wyższa od oczekiwań analityków. Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 6,873 mld zł. Konsensus przewidywał przychody na poziomie 6,66 mld zł.

Przychody segmentu hurt ze sprzedaży towarów wyniosły w IV kwartale 4.947,5 mln zł, segmentu detalicznego 1.762,2 mln zł, a segmentu projekty 163,3 mln zł. LfL Cash&Carry w IV kwartale wyniósł +5,2 proc. Wzrost sprzedaży LfL w segmencie Delikatesy Centrum Detal wyniósł 6,5 proc., a w Delikatesy Centrum Hurt 4,8 proc.

"W IV kwartale 2021 r., dzięki istotnej poprawie warunków rynkowych, w segmencie hurtowym odnotowaliśmy wyraźne odbicie w formacie Cash&Carry oraz silny wzrost sprzedaży w formacie aktywnej dystrybucji. W segmencie detalicznym lepsze wyniki zaczynają notować sklepy własne, choć wciąż potencjał do dalszej poprawy jest znaczący" - powiedział Jacek Owczarek.

"Frisco natomiast konsekwentnie realizuje strategię ekspansji geograficznej. W 2021 r. rozszerzyliśmy dostępność naszych usług na takie ośrodki jak Poznań, Kraków, Trójmiasto, Katowice, Sosnowiec, Mysłowice oraz kilka dodatkowych miast konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej. Zgodnie z wstępnymi wynikami, wzrost sprzedaży Frisco w 2021 r. sięgnął blisko 30 proc. w porównaniu do 2020 r." - dodał dyrektor finansowy Eurocashu.