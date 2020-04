Eurocash opracuje e-booka dla przedsiębiorców nt. tarczy antykryzysowej

- Od kilku tygodni zarówno my jak i klienci – właściciele niezależnych sklepów detalicznych – pracujemy na zwiększonych obrotach. Wspólnie dajemy z siebie wszystko, by zapewnić milionom Polaków dostęp do żywności. Tak wytężona praca nie pozostawia wiele czasu na inne ważne sprawy takie jak np. wnikliwe śledzenie kolejnych ustaw i zmian wprowadzanych przez rząd dla przedsiębiorców. Uznaliśmy na początku epidemii, że chcemy wspierać naszych klientów również w tym obszarze. Regularnie opracowujemy dla nich materiały edukacyjne, organizujemy webinaria z prawnikami w ramach Akademii Umiejętności Eurocash, z których korzysta nawet 300 przedsiębiorców jednocześnie. Teraz zdecydowaliśmy się na opracowanie obszernego e-booka dot. trudnej w naszym mniemaniu ustawy, zwanej powszechnie Tarczą Antykryzysową. Poza przekazanym już naszym klientom poradnikowi, będziemy publikować również na naszym blogu wpisy poświęcone poszczególnym obszarom ustawy. W związku z tym, że sytuacja jest tak bardzo dynamiczna, nasze wpisy będą odnosiły się również do wszelkich zmian i nowelizacji, po to, by przedsiębiorcy mogli być z nimi na bieżąco. Tworzenie możliwie najbardziej przyjaznych warunków do rozwoju biznesu i wprowadzanie ułatwień służących naszym klientom jest naszą ambicją i misją, zwłaszcza w tak trudnym czasie – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

W poradniku dla przedsiębiorców opracowanym przy współpracy działu prawnego Grupy Eurocash, który trafił do nich m.in. za pośrednictwem Akademii Umiejętności Eurocash, zostały omówione wszystkie rodzaje pomocy, z jakiej mogą skorzystać właściciele niezależnych sklepów detalicznych. Znalazły się w nim m.in. informacje na temat prawa pracy i składek ZUS, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń czy podatków w czasie trwania stanu epidemii. Problematyka ta oraz kolejne zmiany w prawie będą rozwijane w tekstach eksperckich na blogu Grupy Eurocash.

Pierwszy tekst poświęcony tarczy antykryzysowej dotyczy zwolnienia ze składek ZUS i można go przeczytać na blogu Grupy Eurocash dostępnym na stronie internetowej. Kolejne będą ukazywały się na blogu cyklicznie i wraz z nowelizacjami Tarczy Antykryzysowej.