Eurocash po I półroczu: wzrost sprzedaży, niższe zyski

Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w II kwartale 2021 r. wzrosła o 5,7 proc. rdr do 6.550,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2021 r. skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash sięgnęła 12,36 mld zł i była o 2 proc. wyższa rdr.

Autor: PAP Biznes

Data: 25-08-2021, 08:49

Wyniki Grupy Eurocash; fot. shutterstock.com

Zysk EBITDA grupy Eurocash w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 86,7 mln zł wobec 210,5 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

Strata netto jednostki dominującej wyniosła 97,4 mln zł wobec 71,5 mln zł straty oczekiwanej przez rynek i wobec 41,1 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 94,5 mln zł wobec 41,8 mln zł zysku w II kwartale 2020 r.

Gorsze wyniki Delikatesów Centrum

Jak podała spółka, istotny wpływ na raportowane wyniki miały gorsze rezultaty osiągane przez sklepy własne Delikatesy Centrum oraz odpis w kwocie 80 mln zł dokonany w drugim kwartale związany z planowanym zamknięciem 59 własnych placówek.

Skorygowana EBITDA (bez uwzględnienia odpisu) wyniosła 166,7 mln zł, co oznacza spadek o 20,8 proc. rdr.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 12,57 proc. w II kwartale i spadła o 1,02 p.p. rdr.

W pierwszym półroczu 2021 r. skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash sięgnęła 12,36 mld zł i była o 2 proc. wyższa rdr. EBITDA wyniosła 202,6 mln zł wobec 336,6 mln zł przed rokiem.

Jak podała spółka, w segmencie hurtowym Eurocash zanotował w pierwszym półroczu wzrost wyniku EBITDA o 5,1 proc. rdr do 288,2 mln zł przy wzroście sprzedaży o 0,3 proc. rdr do 9,04 mld zł. W II kwartale EBITDA wyniosła 170,5 mln zł.

Ponad 9 tysięcy sklepów ABC

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.234 sklepy, o 270 więcej niż przed rokiem. Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.449 placówek, co oznacza przyrost o 282 sklepy rdr.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszej połowie 2021 r. wyniosła ok. 3,0 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr. Strata EBITDA tego segmentu wyniosła 5,4 mln zł wobec 81,7 mln zł zysku rok wcześniej. W samym II kwartale strata EBITDA wyniosła 41,3 mln zł.

Wyniki drugiego kwartału i całego I półrocza tego roku zostały obciążone odpisem w kwocie 80 mln zł w związku z planowanym zamknięciem 59 sklepów własnych prowadzonych w sieci Delikatesy Centrum. Chodzi o placówki, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów.

Budowa największej sieci małych supermarketów w Polsce

"Naszym celem jest budowa największej sieci małych supermarketów w Polsce w oparciu o rentowne i dobrze prosperujące placówki handlowe. Pod względem efektywności, pozostałe sklepy własne także ustępują placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Będziemy więc dążyć do tego, by równały w górę, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności segmentu detalicznego, począwszy od przyszłego roku" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocashu.

Rozwijana przez grupę sieć małych supermarketów na koniec czerwca 2021 r. liczyła 1.584 sklepy (w tym 1.545 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) - 966 z nich to sklepy franczyzowe, a 618 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture. Segment detaliczny obejmuje też 428 saloników prasowych Inmedio.

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu 2021 r. sięgnęła 247 mln zł i była niemal trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki pełnej konsolidacji Frisco. Strata EBITDA po I półroczu wyniosła w tym segmencie 22,4 mln zł, a w samym II kwartale sięgnęła 11,5 mln zł.

Jak podał Eurocash, w pierwszej połowie tego roku sprzedaż Frisco była na poziomie 137,6 mln zł, z czego 10,9 mln zł to sprzedaż zrealizowana poza Warszawą. W przyszłości udział nowych miast w łącznej sprzedaży powinien rosnąć.

Sieć marketów alkoholowych Duży Ben na koniec pierwszego półrocza liczyła 158 sklepów wobec 129 na koniec 2020 r.