Eurocash: ponad 7 mld zł sprzedaży w III kwartale

Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w III kwartale 2021 r. wzrosła o 0,7 proc. rdr do 7,03 mld zł. Konsensus wynosił 7,09 mld zł. Zysk netto wyniósł 31,1 mln zł wobec 33,7 mln zł zysku w III kwartale 2020 r.

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 27,4 mln zł wobec 25,7 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek i wobec 32,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 235,8 mln zł wobec 225,1 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 209,4 mln zł zysku EBITDA.

Spadek sprzedaży w hurtowniach Eurocash

W segmencie hurtowym grupa Eurocash zanotowała w trzecim kwartale wzrost wyniku EBITDA do blisko 190 mln zł, tj. o 2,5 proc. rdr, przy zbliżonym poziomie sprzedaży, wynoszącym 5,26 mld zł.



"Trzeci kwartał tego roku, podobnie jak drugi, był trudnym okresem dla małych sklepów, co znalazło odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w hurtowniach Cash&Carry. Wyższą sprzedażą osiągnęliśmy natomiast w formacie Eurocash Dystrybucja, czyli w biznesie skierowanym do większych sklepów. Postępująca cyfryzacja naszej działalności przekłada się natomiast na dalszą poprawę rentowności w hurcie. Już około 43 proc. łącznej sprzedaży w tym segmencie jest realizowane za pośrednictwem platformy eurocash.pl" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Eurocash - poprawa sprzedaży w supermarketach

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez grupę Eurocash w segmencie detalicznym w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 1,61 mld zł i była o ponad 2 proc. wyższa rdr. Wynik EBITDA detalu wzrósł o 11 proc. rdr do 85 mln zł.



Jak tłumaczy spółka, wyższa sprzedaż w segmencie detalicznym to głównie efekt poprawy w supermarketach własnych. Jak podano, pod względem efektywności, wciąż ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców.



Zgodnie z zapowiedziami, do końca roku Eurocash zamknie 59 sklepów, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. sklepy te przyniosły spadek sprzedaży segmentu o 22 mln zł oraz obniżyły EBITDA grupy o 14,4 mln zł.



"Proces zamykania tych placówek rozpoczęliśmy w czwartym kwartale i liczymy, że w przyszłym roku przyniesie on wzrost efektywności i rentowności całego segmentu" – powiedział Owczarek.



Sprzedaż segmentu Projekty w trzecim kwartale sięgnęła 123 mln zł i była o 22 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.



Po trzech kwartałach 2021 r. skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash sięgnęła 19,392 mld zł i była o 1,6 proc. wyższa rdr. EBITDA wyniosła 438,4 mln zł wobec 561,7 mln zł przed rokiem.



Marża brutto na sprzedaży wyniosła po trzech kwartałach 12,75 proc., co oznacza spadek o 0,43 p.p. rdr.

Sklepy w sieci Eurocash

Na koniec września 2021 r. sieć ABC liczyła 9.143 sklepy (wobec 9.149 przed rokiem). Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.494 placówki, co oznacza przyrost o 305 sklepów rdr.



Sieć małych supermarketów na koniec września liczyła 1.594 sklepy (w tym 1.565 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum) – 965 z nich to sklepy franczyzowe, a 629 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture.



Segment detaliczny grupy obejmuje też 422 saloniki prasowe Inmedio.



Sieć marketów alkoholowych Duży Ben na koniec września liczyła 181 placówek.