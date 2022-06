Eurocash porządkuje strukturę. Prowadzeniem sieci sklepów ABC zajmie się jego spółka zależna

30 czerwca 2022 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eurocash SA. W związku z tym spółka przygotowała kilka projektów uchwał.

Autor: oprac. OW

Data: 06-06-2022, 14:07

Eurocash porządkuje strukturę. Fot. materiały prasowe

Eurocash ujednolica swoją strukturę

Jeden z projektów dotyczy porządkowania struktury spółki. Jak czytamy w projekcie uchwały nr 24: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „ABC” (dalej „ZCP”). W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które to zobowiązania stanowią łącznie z ZCP zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego i art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zbycie ZCP dokonane zostanie w ten sposób, iż wniesione ono zostanie tytułem aportu do spółki zależnej, to jest spółki, w której Spółka – bezpośrednio lub pośrednio – posiada 100% udziałów".