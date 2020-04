Eurocash rekrutuje ponad 2 tys. pracowników

- W obecnych warunkach cała nasza organizacja pracuje na zwiększonych obrotach. Nasi pracownicy i klienci – właściciele niezależnych sklepów spożywczych - robią wszystko, by zapewnić milionom Polaków dostęp do żywności – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash.

Aby móc realizować tę misję, potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy, dlatego aktualnie poszukujemy ponad 2 tys. pracowników. Rekrutujemy do pracy w naszych hurtowniach, centrach dystrybucyjnych i sklepach, jak również do placówek naszych klientów, którzy zmagają się z brakami kadrowymi. W obecnych warunkach naszym priorytetem jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Na bieżąco we wdrażaniu najlepszych praktyk wspieramy również naszych klientów.

Eurocash poszukuje zarówno pracowników do hurtowni, magazynierów, operatorów wózków widłowych i pracowników administracji magazynowej jak i pracowników do sklepów spożywczych działających w ramach sieci Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, Euro Sklep i abc.

Grupa Eurocash to polska firma, działająca od 25 lat i zatrudniająca aktualnie 22,5 tys. osób. Każdego dnia dociera do ponad 80 tys. przedsiębiorców prowadzących małoformatowe sklepy detaliczne w ramach takich sieci franczyzowych jak: Delikatesy Centrum, abc, Lewiatan, Groszek, Gama czy Euro Sklep. Łącznie blisko 15% żywności sprzedawanej w polskich sklepach przechodzi przez centra dystrybucyjne i hurtownie Grupy Eurocash. Firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

