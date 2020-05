Eurocash rusza z kampanią doceniającą właścicieli sklepów niezależnych

Inspiracją dla „Herosów Codzienności” była odpowiedzialna, prospołeczna postawa właścicieli sklepów niezależnych. Mimo wielu wyzwań związanych z epidemią, przedsiębiorcy angażują się dziś w działania na rzecz sąsiadów, personelu medycznego i osób na kwarantannie. Kampania opowiada ich historie – na dedykowanej stronie www, w mediach społecznościowych i na popularnych portalach internetowych.

- Chcemy docenić przedsiębiorców za to, co robią i kim są na co dzień – w tym za ich prospołeczną postawę. Nasi partnerzy licznie angażują się w akcje społeczne, z własnej inicjatywy organizują pomoc dla szpitali i domów opieki, dowożą zakupy na telefon swoim klientom - seniorom i osobom na kwarantannie. Właściciele sklepów zawsze chętnie działali na rzecz swoich lokalnych społeczności, ale ostatnie miesiące podkreśliły ich rolę wyraźniej niż kiedykolwiek - mówi Marta Gampf, Dyrektor Marketingu w Grupie Eurocash.

Historie Herosów Codzienności są publikowane na dedykowanej stronie internetowej: www.herosicodziennosci.pl, a także na fanpage’u „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości” na Facebooku. W ramach kampanii powstała też nakładka na zdjęcie profilowe dla użytkowników portalu Facebook, za pomocą której konsumenci mogą wyrazić wdzięczność pracownikom handlu. Działaniom w mediach społecznościowych towarzyszy kampania content marketingowa i bannerowa na najpopularniejszych polskich portalach informacyjnych.

„Herosi Codzienności” to nie pierwsza kampania doceniająca przedsiębiorców prowadzona przez Eurocash – jej nazwa nawiązuje do konkursów z serii „Herosów Polskiej Przedsiębiorczości”. W trzech edycjach firma nagrodziła aż 169 właścicieli sklepów, m.in. za pomysły na innowacyjne rozwiązania w sklepach oraz projekty mające na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności.

