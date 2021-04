Eurocash rusza z Platformą Handlu

Innowacyjna Platforma Handlu (IPH) to kolejna nowa technologia opracowana przez Grupę Eurocash z myślą o przedsiębiorcach prowadzących sklepy detaliczne.

Jest to zintegrowany system do zarządzania sklepem, który łączy właścicieli placówek z ich klientami, a także producentami.

Pozwala m.in. na łatwą obsługę transakcji sprzedaży, samodzielne implementowanie promocji oferowanych bezpośrednio przez dostawców, zarządzanie asortymentem i dokumentacją oraz analizę danych.

IPH przeszła już fazę testów – obecnie korzysta z niej 1 400 sklepów, m.in. sieci ABC, Groszek i Euro Sklep. Do końca 2021 r. Grupa planuje zwiększyć ich liczbę do 4 000 placówek.

– To dla nas ważna chwila oraz kolejny kamień milowy na naszej drodze wspierania handlu niezależnego i podnoszenia jego konkurencyjności. Po sukcesie platform eurocash.pl i eurocash.pl Market przyszedł czas na zintegrowany system do zarządzania sklepem tam, gdzie jego serce, czyli w strefie kasowej – mówi Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash. Nasz kolejny projekt przeszedł pomyślnie fazę testów, spełnia swoje zadanie i jest realnym wsparciem dla właścicieli sklepów w całej Polsce. Udostępniając to kompleksowe narzędzie mam poczucie, że w realny sposób zrównujemy szanse i możliwości technologiczne niezależnych sklepów wobec wielkich centralnie zarządzanych sieci handlowych – dodaje Luis Amaral.

Jak działa Innowacyjna Platforma Handlu?

Innowacyjna Platforma Handlu to nowoczesne i wielozadaniowe rozwiązanie oparte o system POS. Wdrażając rozwiązanie w swoim sklepie przedsiębiorca może wybrać proponowany nowoczesny i kompaktowy – a przez to idealnie przystosowany nawet do niewielkich placówek – system kasowy albo pozostać przy swoim starym urządzeniu i zainstalować jedynie software obsługujący IPH. Decyzja należy do przedsiębiorcy. Obecnie platformy używa ponad 780 właścicieli sklepów ABC, 470 sklepów Groszek i blisko 150 Euro Sklep. 420 spośród nich zdecydowało się na dołączenie do platformy wraz z wymianą kas fiskalnych na autorski system kasowy IPH POS.

Jedną z najważniejszych funkcjonalności IPH jest możliwość samodzielnego implementowania promocji przez właścicieli sklepów. To przedsiębiorcy, znając preferencje swoich klientów, decydują o tym, które z ofert dostawców oraz sieci wybrać. Warto dodać, że integracja systemu z aplikacjami konsumenckimi sieci pozwala na bezpośrednie komunikowanie się właściciela sklepu z jego lokalnymi klientami.

Jakie jeszcze funkcjonalności zapewnia sklepom IPH? Przede wszystkim nowoczesny system do zarządzania sklepem – pozwala m.in. na śledzenie obrotów i najważniejszych informacji sprzedażowych placówki, umożliwia kategoryzowanie produktów (zarówno tych z kodem kreskowym, jak i bez). System ułatwia codzienną pracę właściciela sklepu.

- Warto podkreślić, że dzięki IPH każdy właściciel sklepu może wprowadzić dowolną promocję w każdej lokalizacji – nawet na wsi i w małych miejscowościach – mówi Cezary Giza, Prezes Zarządu Innowacyjnej Platformy Handlu.

– Często słyszałem od przedsiębiorców przed podjęciem z nami współpracy, że promocje to domena dyskontów. Gdy wróciłem do nich kilka miesięcy po instalacji systemu okazało się, że zaczęli oni sprzedawać asortyment, po który klienci najczęściej jeździli właśnie do dyskontu w sąsiedniej miejscowości. Co więcej, nasz system kasowy pozwolił im na łatwą implementację promocji zarówno zwykłych cenowych, jak i typu 2+1 lub wielosztukowych. Takich możliwości nie dawały im dominujące w Polsce kasy rejestrowe lub inne systemy POS. Efektem tych działań są np. wyniki wielkanocnych akcji promocyjnych. W sklepach, które w tym okresie nie pobrały żadnej promocji z platformy, wzrost obrotów świątecznych produktów wobec poprzednich tygodni wyniósł ok. 50%. Z kolei w sklepach, które wprowadziły promocje z wykorzystaniem IPH, obroty wzrosły o ok. 400% – dodaje Giza.

System IPH jest cały czas rozbudowywany. Korzystające z niego sklepy będą mieć dostęp do coraz szerszej oferty usług pozwalających jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania konsumentów.

Sklepy, które zgłoszą się do systemu jako pierwsze, mają dodatkowo możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę systemu kasowego oraz dostęp do IPH za 1 zł.