- Podtrzymujemy deklarację, że cały ten rok będzie lepszy niż ubiegły na poziomie EBITDA i wyniku netto. Pracujemy na to ciężko, mimo że rynek nam nie sprzyja - mówi Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash.

Grupa Eurocash w drugim kwartale 2023 roku w dalszym ciągu realizowała swoją strategię notując przy tym wzrost sprzedaży o (6,89%).

Drugi kwartał 2023 pod względem konsumpcji był jednak gorszy od pierwszego kwartału roku 2023.

Pomimo to sprzedaż w Grupie w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosła o 11,1% w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku.

Co wpływa na sytuację makroekonomiczną?

Zarząd ocenia, że na sytuację makroekonomiczną wpływają przede wszystkim efekty globalne związane z wojną w Ukrainie. Wśród tych czynników zarząd szczególnie obserwuje ryzyka związane z wysokimi cenami energii, zmiennością na rynkach kapitałowych i surowcowych oraz utrzymującym się wysokim poziomem stóp procentowych. Zarząd ocenia, iż trendy na rynku pracy sprzyjają prowadzeniu działalności Grupy, a potencjalne ryzyka są na bieżąco monitorowane.

- Podtrzymujemy deklarację, że cały ten rok będzie lepszy niż ubiegły na poziomie EBITDA i wyniku netto. Pracujemy na to ciężko, mimo że rynek nam nie sprzyja. Otoczenie makro jest wyzwaniem, konsument słabnie. Tzw. mały format wg danych Nielsena w II kwartale wzrósł tylko 4 proc., a więc poniżej inflacji. Konsumenci kupują mniej, wybierają tańsze zamienniki produktów i pod wpływem inflacji częściej korzystają z dyskontów - powiedział PAP Biznes Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash.

- Trzeci kwartał jest zawsze sprzedażowo mocniejszy dla handlu niezależnego i w tym roku też będzie sezonowo mocny. Nadal jednak widzimy w zachowaniu konsumentów trendy obserwowane w poprzednich kwartałach. Konsument jest ciągle słaby, co widać w wolumenach sprzedaży. Ponadto, początek lata był chłodny, zmieniło się to w połowie sierpnia, gdy mocno skoczyły temperatury i widać było to w sprzedaży - powiedział Surówka.



Jak poinformował, grupa inwestuje w ceny, by utrzymywać konkurencyjność.

Eurocash stawia na hurt

W ramach strategii Grupa Eurocash planuje koncentrację na działalności hurtowej. W planach jest uzyskanie synergii kosztowych i przychodowych wynikających z pogłębienia integracji różnych formatów hurtowych. Wymaga to projektów informatycznych i reorganizacyjnych, m.in. w obszarach logistyki, obsługi sprzedaży, administracyjnym. Szacunki potencjalnych synergii oraz ich efektywne wdrożenie obarczone są ryzykiem.

Eurocash: wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w 2 kwartale 2023 r. wyniosła blisko 8 379 mln zł co oznacza wzrost o 7% rok do roku. W 1 półroczu 2023 r. skonsolidowana sprzedaż osiągnęła poziom 15 967 mln zł w porównaniu do 14 367 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku, co przekłada się na wzrost o 11%. Na wzrost sprzedaży r/r wpływ ma poprawa wyników spółek we wszystkich segmentach działalności Grupy. Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży wyniosła 13,1% w 2 kwartale 2023 r. i uległa zmniejszeniu o 0,4 p.p.. r/r. W 1 półroczu 2023 r. rentowność brutto na sprzedaży jest niższa o 0,5 p.p. r/r i wyniosła 13,2%.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Eurocash za 2 kwartał 2023 roku. Źródło: Grupa Eurocash

W 2 kwartale 2023 r. EBITDA wyniosła 114 mln zł

W 2 kwartale 2023 r. sprzedaż Eurocash S.A. wyniosła 4 755 mln zł i tym samym wzrosła o 0,3% r/r. W 1 półroczu 2023 r. sprzedaż wyniosła 9 107 mln zł i była wyższa o 4,7% rok do roku. Marża brutto na sprzedaży Eurocash S.A. była w 2 kwartale 2023 r. niższa o 1,7 p.p.. niż w ubiegłym roku i wyniosła 10,2%. W 1 półroczu 2023 r. marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,6%, co oznacza spadek o 1,5 p.p. rok do roku.

W 2 kwartale 2023 r. EBITDA wyniosła 114 mln zł. W 1 półroczu 2023 r. EBITDA osiągnęła poziom 208 mln zł. Zysk netto w 2 kwartale 2023 r. wyniósł 118 mln zł. W 1 półroczu 2023 r. zysk netto wyniósł 105 mln zł.

Sprzedaż towarów w podziale na formaty w 2 kwartale 2023 roku. Źródło: Grupa Eurocash

Inwestycje w strategiczne projekty rozwojowe

Grupa Eurocash kontynuuje inwestycje w segment projektowy, przede wszystkim poprzez koncepty Duży Ben oraz Frisco. Rezultaty tych projektów mogą mieć ujemny wpływ na bieżące wyniki Grupy. Jednak w ocenie zarządu istnieje potrzeba kontynuacji tych inwestycji w celu zagwarantowania dalszego wzrostu w perspektywie długoterminowej i stopniowego osiągania przez nie rentowności.

Dostawcy są wybierani w oparciu o ich udziały w

Ze względu na zakres produktów oferowanych przez Grupę Eurocash oraz geograficznie zróżnicowanej sprzedaży, suma dostawców Grupy jest bardzo liczna i w drugim kwartale 2023 r. obejmowała 1131 podmiotów krajowych i zagranicznych.

Dostawcy produktów markowych, do których należą czołowi producenci i importerzy produktów FMCG, są wybierani przede wszystkim w oparciu o ich udziały w rynku, znaczenie danej marki oraz pokrycie poszczególnych segmentów produktów i zróżnicowanie regionalne.

Ze względu na specyfikę rynku produktów FMCG i jego konkurencyjność działalność Grupy nie jest uzależniona od poszczególnych dostawców, w związku z czym ryzyko, że rozwiązanie lub niekorzystne zmiany warunków umów dostawy mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działalność gospodarczą Grupy Eurocash i jej wyniki finansowe jest ograniczone.

Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów

Grupa Eurocash jest w Polsce jednym z dystrybutorów produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (szybkozbywalne towary konsumpcyjne – produkty FMCG). Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich istotnych segmentów tradycyjnego rynku hurtowego, w szczególności do niezależnych sklepów detalicznych w całej Polsce, w tym opartych o systemy franczyzowe Grupy. Dodatkowo by zapewnić skalę odpowiednią dla zapewnienia konkurencyjności swoich klientów, Grupa Eurocash rozwija sieć własnych sklepów detalicznych.

