W warunkach słabnącego popytu konsumenckiego i spadku sprzedaży detalicznej w Polsce, całkowita sprzedaż Grupy Eurocash w drugim kwartale tego roku zwiększyła się o 7 procent rok do roku - informuje Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Sprzedaż Grupy Eurocash w drugim kwartale zwiększyła się. Na zdjęciu: Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash. Fot. materiały prasowe

Drugi kwartał 2023 roku był siódmym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała wzrost przychodów i EBITDA, pomimo słabnącej sprzedaży detalicznej w Polsce oraz wysokiej bazy porównawczej.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w minionym kwartale sięgnęła niemal 8,4 mld zł, co oznacza wzrost o 7% r/r, a skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 269 mln zł, czyli o 5% więcej niż rok wcześniej.

W drugim kwartale tego roku zysk netto Grupy Eurocash wzrósł do blisko 51 mln zł wobec 19 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku.

Ponad dwukrotnie wyższy zysk netto Grupy Eurocash

W całym pierwszym półroczu tego roku łączne przychody Grupy Eurocash wyniosły prawie 16 mld zł i były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast skonsolidowana EBITDA wzrosła o blisko 7% r/r do 434 mln zł. Jednocześnie aż o 149 mln zł, czyli o 54% r/r, wzrosły przepływy operacyjne.

Wartość EBITDA przed MSSF 16 za ostatnie 12 miesięcy sięgnęła 588 mln zł, konsekwentnie przybliżając Grupę Eurocash do strategicznego celu, jakim jest wzrost tego wyniku do 1 mld zł w 2025 roku.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec czerwca br. spadł poniżej 1,1x wobec ponad 1,9x rok wcześniej – przy jednoczesnym wydłużeniu zapadalności długu bankowego do 2026-2028 roku.

– Strategia rozpisana na lata 2023-2025 przynosi oczekiwane efekty. Miniony kwartał był siódmym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży i wyniku EBITDA, przy jednoczesnym budowaniu przepływów operacyjnych i mocnym zwiększeniu zysku netto. W drugim kwartale tego roku zysk netto Grupy Eurocash sięgnął blisko 51 mln zł, czyli ponad 2-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, kiedy wyniósł 19 mln zł – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Jak wskazał prezes, w warunkach słabnącego popytu konsumenckiego i spadku sprzedaży detalicznej w Polsce, całkowita sprzedaż Grupy Eurocash w drugim kwartale tego roku zwiększyła się o 7% r/r. – Dzięki dyscyplinie kosztowej, odnotowaliśmy również wzrost EBITDA o blisko 5% r/r, pomimo kumulacji podwyżek kosztów w ostatnich miesiącach, związanych m.in. ze wzrostem cen energii, czynszów czy płacy minimalnej – dodał prezes.

Hurt: wzrost EBITDA o 6% w otoczeniu wyższych kosztów

W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez Grupę Eurocash w drugim kwartale 2023 roku przekroczyła 6,1 mld zł i była o 8% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Mocny wzrost zanotowano w formacie Eurocash Serwis (+19% r/r) przy stabilnej sprzedaży w formatach Eurocash Dystrybucja (+1% r/r) oraz Eurocash Cash&Carry (-1% r/r). Porównując dynamikę przychodów należy wziąć pod uwagę wysoką bazę z analogicznego okresu ubiegłego roku, związaną m.in. z zakupami realizowanymi przez i na rzecz uchodźców z Ukrainy, późniejszą datą Wielkanocy w 2022 roku, jak i cieplejszym kwietniem i majem w minionym roku, co przekładało się na zwiększone zakupy w sklepach lokalnych.

W otoczeniu rosnących kosztów (wciąż wysoka inflacja oraz presja płacowa związana z dwukrotną podwyżką płacy minimalnej w 2023 roku), EBITDA segmentu hurtowego w drugim kwartale tego roku wzrosła o 6% r/r do 216 mln zł.

Detal: spowolnienie wzrostu w trudniejszym otoczeniu rynkowym

Notowany w ostatnich miesiącach spadek sprzedaży detalicznej w kategoriach żywnościowych przekłada się na spowolnienie wzrostu sprzedaży Grupy Eurocash w segmencie Detal. W drugim kwartale bieżącego roku sprzedaż tego segmentu nieznacznie przekroczyła 2 mld zł i była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż like-for-like (dla tej samej liczby placówek) sieci Delikatesy Centrum wzrosła natomiast o 4,6%.

Odpowiedzią Grupy Eurocash na dużą wrażliwość cenową i poszukiwanie oszczędności przez konsumentów są zintensyfikowane działania promocyjne, wprowadzane w ścisłej współpracy z franczyzobiorcami. Efektem jest poprawa pozycjonowania cenowego Delikatesów Centrum wobec konkurencyjnych sieci. Dzięki podejmowanym jednocześnie inicjatywom poprawiającym efektywność, EBITDA segmentu detalicznego w drugim kwartale tego roku wzrosła o 7% r/r do 95 mln zł, co przełożyło się na wzrost marży EBITDA do 4,8% (z 4,6% przed rokiem).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl