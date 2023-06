Handel

Eurocash stawia na cyfryzację. Potwierdzają to zmiany w zarządzie

Rada Nadzorcza Eurocash powołała do zarządu Szymona Mitoraja, menedżera z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym oraz w obszarze IT. Z początkiem października br. obejmie on funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar cyfryzacji w Grupie Eurocash.

Digitalizacja w Grupie Eurocash; fot. mat.pras.