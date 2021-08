Eurocash: W III kwartale segment detaliczny będzie pod presją

W segmencie hurtowym Eurocash dystrybucja rośnie znacznie szybciej niż cash&carry. Mniejsi klienci mają nadal gorszy okres i sprzedaż LFL w cash&carry spada - informuje Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocashu.

Eurocash: W III kw. 2021 r. segment detaliczny będzie pod presją, fot. materiały prasowe

- Grupa Eurocash zakłada wzrost sprzedaży w tym roku, ale na wyniku EBITDA ciążyć będą wyniki segmentu detalicznego. W trzecim kwartale spółka obserwuje podobne trendy jak w drugim kwartale, hurt może poprawić wyniki, a detal będzie cały czas pod presją. Stabilizacja detalu możliwa jest w czwartym kwartale - informuje Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocashu.

- Zakładamy, że w całym 2021 roku sprzedaż grupy wzrośnie. Na rocznym wyniku EBITDA grupy ciążyć będą natomiast wyniki segmentu detalicznego, w szczególności z pierwszego półrocza - mówi Jacek Owczarek.



W pierwszym półroczu 2021 roku skonsolidowana sprzedaż grupy sięgnęła 12,36 mld zł i była o 2 proc. wyższa rdr. EBITDA wyniosła 202,6 mln zł wobec 336,6 mln zł przed rokiem.



W samym drugim kwartale spółka zanotowała wzrost sprzedaży o 5,7 proc. do 6,55 mld zł. EBITDA wyniosła 86,7 mln zł wobec 210,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Gorsze rezultaty osiągane przez Delikatesy Centrum

Wpływ na wyniki miały gorsze rezultaty osiągane przez sklepy własne Delikatesy Centrum oraz odpis w kwocie 80 mln zł dokonany w drugim kwartale związany z planowanym zamknięciem 59 własnych placówek. Chodzi o placówki, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów.



W segmencie hurtowym Eurocash zanotował w pierwszym półroczu wzrost wyniku EBITDA o 5,1 proc. rdr do 288,2 mln zł. Strata EBITDA segmentu detalicznego wyniosła 5,4 mln zł wobec 81,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Drugi kwartał należał do dyskontów

W samym II kwartale strata EBITDA w detalu wyniosła 41,3 mln zł. Zysk EBITDA w hurcie wyniósł 170,5 mln zł.



- Drugi kwartał należał do dyskontów. Z danych Nielsena wynika, że to był jedyny segment, który wyraźnie urósł, o ok. 6,5 proc. rdr. Wszystkie pozostałe segmenty: supermarkety, hipermarkety i mniejsze sklepy miały płaską sprzedaż rdr lub ujemną dynamikę. To widać w naszych wynikach - mieliśmy gorsze wyniki w segmencie Cash&Carry i w Delikatesach Centrum - powiedział członek zarządu Eurocashu.



- Z danych CMR wynika, że na rynku mniejszych sklepów do 500 m kw. transakcji jest miesięcznie mniej o 10 mln rdr. To pokazuje, że konsument impulsowy nie wrócił w całym wymiarze do sklepów, porównując czasy przed pandemią - dodał.



Jak wskazał, cały drugi kwartał był trudny dla mniejszych sklepów, a początek trzeciego kwartału nie przyniósł zmian.



- Większe sklepy, np. Lewiatan zaczęły lepiej sobie radzić już w czerwcu. Widać, że nasz format Eurocash Dystrybucja ma znacznie lepsze dynamiki niż hurtownie Cash&Carry, które obsługują głównie mniejsze sklepy. Więksi klienci szybciej wrócili do normalnego biznesu niż ci najmniejsi - powiedział Owczarek.



Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry była ujemna i wyniosła minus 8,42 proc. w II kwartale oraz minus 10,37 proc. w I półroczu 2021 r.



"Format Cash&Carry był w drugim kwartale pod presją, miał ujemną dynamikę sprzedaży LFL, ale byliśmy w stanie ten spadek kompensować z nawiązką przez Eurocash Dystrybucja, czyli w biznesie skierowanym do większych sklepów. Dobrze kontrybuował do wyników II kwartału także format Eurocash Gastronomia, obsługujący branżę HoReCa" - powiedział Jacek Owczarek.

Trzeci kwartał podobny do drugiego

Jak wskazał Owczarek, trzeci kwartał jest podobny do drugiego. - W trzecim kwartale obserwujemy podobne trendy jak w drugim kwartale, to może być podobny kwartał - powiedział członek zarządu.

- W segmencie hurtowym Eurocash Dystrybucja rośnie znacznie szybciej niż Cash&Carry. Mniejsi klienci mają nadal gorszy okres i sprzedaż LFL w Cash&Carry spada rdr. Spodziewam się w trzecim kwartale poprawy wyników w segmencie hurtu, ale bez większego odbicia - dodał.

Jak poinformował, w trzecim kwartale 2021 roku segment detaliczny będzie cały czas pod presją.

- Będziemy zamykać nierentowne sklepy oraz prowadzić dalsze działania naprawcze. Wynik segmentu detalicznego na poziomie EBITDA będzie w III kwartale wykazywał ujemne dynamiki rdr, natomiast w IV kwartale 2021 roku spodziewamy się stabilizacji - powiedział Owczarek.

Zauważył, że w drugim kwartale sprzedaż LFL w Delikatesach Centrum prowadzonych wspólnie z franczyzobiorcami wzrosła prawie 4 proc., a sklepy własne miały ujemne LFL, na poziomie minus 7 proc. - Chcemy dużo bardziej zbliżać się do najlepszych sklepów franczyzowych - wyjaśnił.

Trwa przegląd opcji strategicznych

Jego zdaniem spółka jest przygotowana na ewentualną kolejną falę pandemii COVID-19.

- Firma udowodniła w ubiegłym roku, że poradzi sobie z ewentualną kolejną falą pandemii pod względem np. ciągłości łańcucha dostaw. Czwarta fala może jednak spowodować, że zmniejszy się znów mobilność społeczeństwa, co negatywnie wpłynie na sprzedaż impulsową - powiedział członek zarządu.



Trwa przegląd opcji strategicznych w grupie, ale - jak powiedział Owczarek - spółka nie ma jeszcze żadnych decyzji do zakomunikowania. Eurocash nie wyklucza, że w czwartym kwartale otrzyma zgodę UOKiK na przejęcie Arhelanu.



W połowie 2020 r. Eurocash został właścicielem 100 proc. akcji Frisco, e-supermarketu. W grudniu ubiegłego roku Frisco zadebiutowało we Wrocławiu, a w maju tego roku w Poznaniu. W pierwszej połowie tego roku sprzedaż Frisco sięgnęła 137,6 mln zł, z czego 10,9 mln zł to sprzedaż zrealizowana poza Warszawą.



- Chcemy uruchamiać Frisco w kolejnych miastach, po jednym rynku w kwartale. Frisco pojawiło się w Poznaniu i na koniec tego kwartału pojawi się w następnym mieście. Dynamika sprzedaży Frisco to 33 proc. rdr, a sprzedaż LFL Warszawy w drugim kwartale wzrosła o ponad 8 proc. We Wrocławiu, który otworzył się pod koniec ubiegłego roku, sprzedaż w I półroczu wyniosła ponad 10 mln zł. To dobry wynik. Segment online rozwija się szybko i zgodnie z oczekiwaniami - powiedział Jacek Owczarek.