Eurocash z nową marką nabiałową Kanka

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 29-11-2021, 11:10

Eurocash rusza z nową marką nabiałową Kanka, fot. materiały prasowe

Eurocash wprowadza na rynek nową markę nabiałową

Prosty skład, atrakcyjna cena i dobrze widoczne na półce opakowania pomogą przedsiębiorcom współpracującym z Eurocash wyróżnić się na rynku i pozyskać jeszcze więcej lojalnych klientów.

Nowa marka własna Grupy Eurocash została zbudowana od podstaw we współpracy z właścicielami sklepów, którzy codziennie spotykają się i rozmawiają z konsumentami w swoich sklepach. Produkty Kanka wytwarzane głównie w lokalnych polskich mleczarniach, wyróżnia przede wszystkim skład, który nie zawiera mleka w proszku i w większości jest bardzo prosty, bez substancji konserwujących.

Pod marką Kanka dostępne jest mleko (niebawem także w wersji bez laktozy), masło, jogurt naturalny i kefir (bez dodatku mleka w proszku), serek wiejski, śmietana 12% i 18%, sery w plastrach, twarogi, a także serki kanapkowe bez dodatku skrobi i białek mleka (dostępne w trzech smakach: naturalny, ze szczypiorkiem, z papryką i pomidorami).

Jakość w sklepach zaopatrujących się w Eurocash

Kanka zastępuje Mleczną Zagrodę w ofercie Grupy Eurocash. Ma od niej znacznie szerszy wybór produktów i w większości przypadków – lepsze, uproszczone receptury. Wszystko po to, by wesprzeć niezależnych przedsiębiorców, którzy – jak pokazuje opracowywany przez Eurocash ranking Równi w Biznesie – wciąż nie są traktowani przez producentów na równi z graczami wielkoformatowymi. Niemal dwie trzecie największych producentów i dostawców FMCG w Polsce czerpie zysk z produktów wytwarzanych wyłącznie dla dyskontów lub supermarketów. U 50 na 160 produkty na wyłączność generują od 5% do nawet ponad 40% sprzedaży.

Nabiał jest kategorią o kluczowym znaczeniu dla budowania konkurencyjności na rynku sklepów spożywczych. Nierzadko to on decyduje o tym, gdzie konsument robi codzienne zakupy. Z pomocą Kanki niezależny przedsiębiorca może zawalczyć o lojalność swoich klientów i zwiększyć częstotliwość ich wizyt w swoim sklepie. Marka wyróżnia się na półce, ma smaczne produkty, a do tego jest przystępna cenowo. To oznacza, że właściciele sklepów, kiedy poszerzą swój asortyment o produkty Kanki, będą mieć u siebie produkt, który nie tylko odpowiada na potrzeby dzisiejszego konsumenta, ale jest też niedostępny w centralnie zarządzanych sklepach, np. dyskontach. W dodatku jego wdrożenie na rynek wspiera intensywna kampania reklamowa - mówi Dominik Kasperek, Dyrektor Działu Zakupów Centralnych Grupy Eurocash.

Prosty skład – prosty design

Opakowania produktów nowej marki są – tak jak jest skład – proste i minimalistyczne, a jednocześnie mocno wyróżniające się na półce nowoczesnym designem i wyrazistymi kolorami. Zostały bardzo dobrze ocenione w badaniach konsumenckich. W projekcie wykorzystany został charakterystyczny kształt białej kanki – naczynia, którego tradycyjnie używa się do transportu i przechowywania mleka prosto od krowy. To właśnie do niego nawiązuje nazwa marki, która stawia na naturalność i smak.