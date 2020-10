Europejski Nakaz Aresztowania sprawcy brutalnego pobicia ekspedientki w Żabce

37-latek ukrywa się, prawdopodobnie przebywa w Wielkiej Brytanii. Wydanie ENA umożliwi aresztowanie mężczyzny, jeśli tylko zostanie on zatrzymany za granicą. Wcześniej prokuratura wydała za mężczyzną list gończy. Trafił on do wszystkich jednostek policji w całym kraju, straży granicznej i na lotniska.

37-letni Michał K. pobił sprzedawczynię z "Żabki" w Radomiu, bo ta odmówiła mu sprzedaży papierosów, gdyż sklep był już nieczynny. Wówczas - jak wynika z zapisu monitoringu - oburzony mężczyzna wyszedł na zewnątrz, chwycił stojącą obok sklepu drewnianą europaletę i kilkakrotnie uderzając nią w drzwi wejściowe, wybił szybę.

Gdy kobieta wybiegła ze sklepu, napastnik brutalnie ją zaatakował. W jej obronie stanął jej 19-letni syn i jego kolega, którzy również zostali pobici przez 37-latka i jego dwóch znajomych. 50-latka doznała obrażeń w postaci wieloodłamowych złamań kości twarzoczaszki, które - zdaniem biegłego - spowodowały trwałe zniekształcenie twarzy.

Z ustaleń śledczych wynika, że niedługo po pobiciu, zanim policjanci zdążyli go zatrzymać, 37-latek wyleciał do Wielkiej Brytanii.

Prokuratura postawiła mu cztery zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczy usiłowania zabójstwa 50-letniej sprzedawczyni i spowodowania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu. Za zarzucany czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

37-latek był w przeszłości karany m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu. W areszcie tymczasowym przebywają dwaj inni znajomi mężczyzny, którzy brali udział w bójce.