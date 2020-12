Eurospar rusza we Wrocławiu

GK Specjał wprowadza nowy format franczyzy Market Plus

Galerie handlowe apelują do klientów o bezpieczeństwo podczas świątecznych zakupów

– Jest to kolejny sklep EUROSPAR w naszej sieci – w atrakcyjnej lokalizacji i z licznymi udogodnieniami. Duża liczba miejsc parkingowych sprawia, że EUROSPAR w Sky Tower to najlepszy wybór na weekendowe zakupy. Planujemy tu wiele promocji, w szczególności w okresie bożonarodzeniowym. Zapraszamy również do wybierania produktów naszej marki własnej SPAR – które mają bardzo wysoką jakość i własne receptury, a wiele z nich sprawdziło się w naszych sklepach w innych krajach. W szczególności polecamy produkty BIO w strefie SPAR Natural, która jest bardzo rozbudowana w nowej, wrocławskiej placówce – podkreśla zarząd spółki Wasz Sklep SPAR.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów sklepów SPAR jest dla sieci absolutnym priorytetem. Działania podejmowane przez sklepy mają pomóc w spowolnieniu tempa rozprzestrzeniania się wirusa przez wyeliminowanie prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem w trakcie zakupów.

SPAR bardzo rygorystycznie pilnuje stosowania środków ochrony osobistej zarówno przez pracowników, jak i klientów. Od początku pandemii wprowadzono m.in. obowiązkowe środki ochrony osobistej przed wejściem do sklepów: płyny dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki foliowe dla klientów.

Ponadto w sklepach SPAR zamontowano bariery ochronne z pleksi oraz udostępniono maseczki, rękawiczki i przyłbice dla pracowników sklepów. Osłony zostały wdrożone nie tylko na stanowiskach kasjerów, ale także przy stoiskach z wędlinami i nabiałem oraz przy kasach alkoholowych. W sklepach, obok lad z wędlinami i serami, na podłodze zaznaczone są miejsca, w których stanąć może obsługiwany klient – tak, aby cały czas zachowywać dystans.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.