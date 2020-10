Eurospar z nowym sklepem w Łodzi

Nowa placówka przy ul. Św. Teresy Dzieciątka Jezus 100 powstała w wyniku procesu rebrandingu sieci delikatesów Piotr i Paweł.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa też w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.