Everli notuje stratę

Everli, platforma służąca do zakupów spożywczych online, wykazała za 2020 r. stratę netto w wysokości 550 220 zł. Suma bilansowa to 12 251 910 zł.



Autor: dlahandlu

Data: 25-10-2021, 17:51

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych online; fot. mat. pras.

Everli: wyniki

Spółka On Demand prowadząca platformę podaje, że restrykcje związane z epidemią koronawirusa miały pozytywny wpływ na popyt na usługi spółki, co przyczyniło się do szybkiego tempa aktywacji kolejnych miast i pozyskiwania nowych partnerów do współpracy, a w konsekwencji znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Spółka nie osiągnęła jeszcze progu rentowności, zatem wskaźniki finansowe nie są zadowalające. Spółka ma ujemny kapitał własny w wysokości 0,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 oraz niewielki zysk operacyjny w wysokości 0,2 mln zł za rok 2020. Spółka polega na finansowaniu ze strony spółki dominującej (S24 S.P.A.)