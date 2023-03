Sieci handlowe operują na polskim rynku, na którym konkurencja jest bardzo silna. Jedną z takich sieci jest Dino, która w ostatnim czasie notuje dynamiczny rozwój. Wśród przyczyn, dla których klienci wybierają sklepy Dino można wyróżnić kilka kluczowych czynników - mówi Ewelina Radowicz, CEO Agencji Pitted Cherries.

Ewelina Radowicz, CEO Agencji Pitted Cherries, fot. materiały prasowe

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Olimpia Wolf: Sieci handlowe działają w warunkach silnej konkurencji, a Dino coraz dynamiczniej się rozwija. Co według Pani sprawia, że konsumenci wybierają Dino?



Ewelina Radowicz: Przede wszystkim to oferta produktowa, która spełnia potrzeby konsumentów. Sieć ta oferuje szeroki asortyment produktów spożywczych, w tym m.in. wiele produktów ekologicznych i regionalnych. Ponadto, w sklepach Dino klienci mogą liczyć na przystępne ceny, dzięki czemu zakupy są korzystne dla ich portfeli. Oprócz tego, sieć Dino dba o wygodę zakupów. W sklepach Dino klienci mają do dyspozycji liczne udogodnienia, takie jak np. bezpłatne parkowanie, czy kasy samoobsługowe. To wszystko sprawia, że zakupy w sklepach Dino są łatwe i przyjemne. Nie bez znaczenia jest również aspekt lokalny. Sieć Dino stawia na rozwój swojej sieci sklepów w mniejszych miejscowościach, co dla mieszkańców tych miejscowości jest niezwykle ważne. Dzięki temu, klienci mogą dokonywać zakupów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, co jest dla nich bardzo wygodne.

Podsumowując, Dino zyskuje coraz większą popularność wśród konsumentów dzięki wysokiej jakości ofercie produktowej, korzystnym cenom, wygodzie zakupów oraz aspektowi lokalnemu.

Konsumenci w Polsce coraz częściej poszukują niskich cen, a Dino jest jedną z sieci, która to oferuje. Czy według Pani jest to główny składnik popularności Dino wśród kupujących?

W ostatnim czasie obserwujemy, że klienci coraz częściej szukają sposobów na obniżenie kosztów zakupów. Dino te niskie ceny oferuje. Jednym ze sposobów, w jaki sieć ta osiąga niższe ceny, jest współpraca z producentami marek o mniejszej rozpoznawalności, którzy oferują tańszą alternatywę dla marek wiodących na rynku. Sieć ta stawia na asortyment produktów spożywczych, który spełnia potrzeby i oczekiwania konsumentów. Dino oferuje szeroki wybór produktów, w tym także ekologicznych i regionalnych. Niska cena to jedno z wielu atutów sieci Dino, ale nie jedyny składnik popularności wśród kupujących. Dino stawia na jakość produktów, wygodę zakupów i aspekt lokalny, co przekłada się na zadowolenie klientów i ich chęć powrotu do sklepów tej sieci.

Dino działa w formacie supermarketów proximity. Jakie są jego zalety i na ile jest w Polsce przestrzeń do rozwoju tego typu formatu?

Dino to sieć supermarketów proximity, czyli sklepów działających w formacie convenience, które oferują klientom asortyment w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania. Taki format sklepów ma wiele zalet, zarówno dla klientów, jak i dla samej sieci. Jedną z głównych zalet formatu proximity jest wygoda i oszczędność czasu. Sklepy te są zlokalizowane w bliskiej odległości od miejsc zamieszkania klientów, co pozwala im na szybki i łatwy dostęp do produktów. To szczególnie ważne dla osób, które nie mają czasu na długie i wymagające podróże do supermarketów. Dzięki temu, że sklepy Dino są zlokalizowane blisko, klienci mogą robić zakupy w drodze do pracy, po drodze do domu lub w każdym innym momencie, kiedy mają ochotę na zakupy.

Kolejną zaletą formatu proximity jest mniejsza powierzchnia sklepu, co pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę klientów oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, mniejsze sklepy łatwiej dopasowują swoją ofertę do potrzeb lokalnych klientów, co przyciąga do sieci Dino osoby poszukujące produktów dostosowanych do ich preferencji. W Polsce jest jeszcze dużo przestrzeni do rozwoju formatu supermarketów proximity, ponieważ wiele mniejszych miejscowości nie ma dostępu do dużych supermarketów. Sklepy Dino wychodzą naprzeciw tym potrzebom, oferując asortyment dostosowany do lokalnych potrzeb i preferencji, co przekłada się na zadowolenie klientów i chęć powrotu do sklepów tej sieci.

Uważam, że format supermarketów proximity, w którym działa sieć Dino, ma wiele zalet dla klientów i sieci. Mniejsza powierzchnia sklepów, dostosowanie oferty do potrzeb lokalnych klientów oraz wygoda zakupów to tylko niektóre z nich. W Polsce jest jeszcze wiele miejscowości, w których brakuje dostępu do dużych supermarketów, co stwarza przestrzeń do rozwoju tego typu formatu.

