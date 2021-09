EY na EEC: Marki muszą się nauczyć przekonywać, że są ekologiczne

W najbliższych latach e-commerce będą napędzać trzy elementy: innowacyjność sklepów, technologie np. virtual reality (VR) oraz bezpośredni kontakt z klientem. – mówił Michał Płotnicki, Associate Partner, Dział Strategia i Transakcje, EY Polska podczas panelu Handel na nowo, w ramach EEC 2021.

Michał Płotnicki, Associate Partner, Dział Strategia i Transakcje, EY Polska podczas panelu Handel na nowo, w ramach EEC 2021. / fot. PTWP

W najbliższych latach e-commerce będą napędzać trzy elementy: innowacyjność sklepów, technologie np. virtual reality (VR) oraz bezpośredni kontakt z klientem. – mówił Michał Płotnicki, Associate Partner, Dział Strategia i Transakcje, EY Polska podczas panelu Handel na nowo, w ramach EEC 2021.

E-commerce generowane przez lockdowny i zamknięte galerie

Pojawia się także kwestia odpowiedzialności klimatycznej i związanych z tym trendów. - Konsument internetowy to konsument świadomy ekologicznie. Dowodem jest popularyzacja trendu re-commerce. Wiele brandów promuje sprzedaż używanych rzeczy. Np. e-bay niedawno poinformował, że 80 proc. jego klientów w Niemczech kupiło coś używanego, ale też jego klienci zaczynają sprzedawać w internecie, aby chronić środowisko. Istotny jest tu także aspekt finansowy, młodzi ludzie dzięki temu mają środki aby kupić sobie coś nowego – tłumaczył ekspert EY.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak zauważył wzrosty w e-commerce były generowane przez lockdowny i zamknięte galerie. Po otwarciu nastąpił powrót do sklepów tradycyjnych. - W wakacje widoczne było wyhamowanie wzrostu e-commerce, ale było to wyhamowanie z wysokiej bazy więc nie ma czego się jeszcze obawiać. Jednak część klientów pokazuje swoje upodobania, wracają oni do sklepów fizycznych, a galerie przyciągają klientów, np. rozrywką – mówił Michał Płotnicki.

Paliwo dla e-commerce

Na pytanie co może być paliwem wzrostu e-commerce w przyszłości wymienił trzy takie elementy.

- Na pewno zyskają te firmy, które stawiają na innowacyjność. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest liveshopping. Chodzi o sprzedaż poprzez dedykowane platformy, pokazy, także w mediach społecznościowych. W Chinach jest to już 30 proc. całego handlu w internecie. W tym przypadku dużym plusem jest kontakt ze sprzedającym. Oglądamy, zadajemy pytania, sprzedający odpowiada. To bardzo ważne, a tego brakuje w klasycznym e-commerce – tłumaczył ekspert EY.

Kolejnym „apaliwem” w e-commerce będą technologie typu VR. ,- Dzięki rozszerzonej rzeczywistości możemy zobaczyć, np. jak kanapa będzie się prezentować w salonie. Dzięki temu większa jest przyjemność z zakupów, nie można też zapominać o kosztach logistyki – tłumaczył.

Trzeci element to bezpośrednie dotarcie do konsumenta, model „direct to consumer”. – Jest to przechodzenie ponad producentami i markami, by mieć bezpośredni dostęp do konsumenta, aby mieć kontakt z nimi, budować jego lojalność – mówił Michał Płotnicki.

Konsument szuka zielonych sklepów

Ekspert podjął także temat odpowiedzialności klimatycznej. – Ta kwestia dotyka handel na wielu poziomach. Po pierwsze na poziomie brandów, producentów, którzy muszą promować się w jako sprzedający ekologiczne produkty z ekologicznych materiałów, w wielorazowych opakowaniach. Po drugie dotyka to handlu, zwłaszcza internetowego, w obszarze wysyłki i ich pakowania. Nie poradziliśmy sobie jeszcze z całą masą folii, papieru zużywanych do pakowania zakupów zrobionych w internecie. Można wyobrazić sobie, że ten obrót będzie działał tak jak obrót paletami w B2B, ale nikomu jeszcze się tego nie udało zrobić – mówił Michał Płotnicki.

Zauważył on także, że obecnie zaczyna się konkurencja pomiędzy sprzedawcami internetowymi a dedykowanymi e-sklepami. – Konsument wybiera, czy kupić kilka produktów za jednym razem i tylko raz mieć dostawę, czy kupować każdą rzecz u kogoś innego. Tutaj pojawiają się platformy marketplace, które limitują ślad węglowy limitują, ale należy się spodziewać odpowiedzi ze strony dedykowanych sklepów internetowych, które będą komunikować swoja ekologiczność np. poprzez wspópracę z zielonymi producentami, czy paczkomatami – mówił ekspert.

- Innymi słowy i producenci, i dostawcy muszą się uczyć, jak przekonać do siebie klienta, że jest się bardziej ekologicznym – podsumował.