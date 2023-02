Handel

Facebook uzyskiwał dostęp do prywatnych danych klientów sklepów bez ich zgody

Autor: PAP

Data: 10-02-2023, 08:31

Facebook uzyskiwał w Kanadzie dostęp do danych o zakupach klientów sieci sklepów, choć ci nie wyrażali na to zgody. Zgadzali się jedynie na podanie sprzedawcy adresu mailowego do przesłania kopii sklepowego rachunku.

Facebook uzyskiwał dostęp do danych o zakupach klientów sieci sklepów, choć ci nie wyrażali na to zgody/ fot. Solen Feyissa on Unsplash