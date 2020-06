Facebook wprowadza płatności cyfrowe do WhatsAppa

Usługa WhatsApp Pay pozwala użytkownikom na bezpłatne przesyłanie przelewów oraz dokonywanie zakupów od lokalnych sprzedawców. Usługa dostępna jest również dla firm, z tą różnicą, że przedsiębiorcy będą musieli uiścić opłatę manipulacyjną, żeby otrzymać pieniądze za towar.

Płatności cyfrowe za pośrednictwem WhatsAppa są na razie dostępne tylko w Brazylii, ale koncern zapowiada ich wprowadzenie także na inne rynki. Jeszcze w styczniu szef Facebooka Mark Zuckerberg ujawnił, że firma planuje wprowadzić WhatsApp Pay również w Indiach, Indonezji i Meksyku.

Koncern z Mountain View rozważał udostępnienie w Indiach usługi płatności przez komunikator już kilka lat temu, jednak przeszkodą okazały się być tamtejsze przepisy. Teraz Facebook poinformował, że po dwóch latach opóźnienia rozpoczął testowanie płatności także na indyjskim rynku, gdzie WhatsApp ma 400 mln użytkowników.

"Płatności cyfrowe są częścią szerszej strategii Facebooka. W przyszłości chcemy umożliwić użytkownikom i firmom ten rodzaj płatności na wszystkich platformach należących do firmy" - napisano na blogu firmowym WhatsAppa.

W Brazylii z komunikatora WhatsApp korzysta 120 mln użytkowników. To dla koncernu drugi co do wielkości rynek po Indiach.

Facebook kupił prawa do aplikacji WhatsApp w 2014 r. za 19 mld dolarów. W lutym br. komunikator odnotował ponad 2 mld aktywnych użytkowników na całym świecie.