Facebook zablokował bojkot Leroy Merlin, bo sieć złożyła skargę na protestujących

4 kwietnia z serwisu Facebook zniknął profil pod nazwą Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin. Administratorzy strony byli oburzeni i składali to na karb działań Leroy Merlin Polska. Sieć wydała oświadczenie, w którym wskazuje, że to nie jej wina. Choć złożyła skargę na działalność profilu, wskazuje, że to Facebook zablokował stronę OBLM.

Protest Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin przed jednym ze sklepów/ fot. twitter.com/DorotaGth

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zniknął z Facebooka

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin to grupa osób, które protestowały pod sklepami Leroy Merlin przeciw działalności sieci w Rosji. W manifestacjach i w mediach społecznościowych często pojawiały się przerobione logotypy Leroy Merlin czy hasła nawiązujące do haseł reklamowych sieci. Wszystko zaczęło się, kiedy francuska sieć potwierdziła, że nie tylko nie zamierza się wycofywać z Rosji, ale wręcz zamierza poszerzać tam swoją ofertę i rozwijać biznes.

Jak się okazuje, Leroy Merlin Polska, choć długo nie zabierało głosu w kwestii działań w Rosji, szybko zareagowało na działania OBLM. Polska centrala zgłosiła naruszenie dotyczące ochrony swoich znaków graficznych.

Serwis Businessinsider.pl otrzymał od polskiej centrali oświadczenie w tej sprawie jako pierwszy. Firma zdecydowała się w ten sposób odpowiedzieć na zarzuty administratorów profilu, którzy zarzucali jej cenzurę.

Leroy Merlin poskarżył się na bojkot

"Decyzje o usunięciu profilu podjął nie Leroy Merlin a właściciel i administrator Facebooka, czyli Meta Platforms, stwierdzając naruszenie standardów społecznościowych określonych w polityce tej platformy" – przekazała Business Insider Polska Magdalena Kołodziejska, rzeczniczka polskiego oddziału Leroy Merlin.

Nie ukrywa ona jednak, że choć firma nie mogła fizycznie usunąć profilu z serwisu, to dokonała zgłoszenia, na podstawie którego profil został z platformy usunięty.

"Nasze zgłoszenie dotyczyło ochrony znaków graficznych oraz materiałów wizualnych. Przekazywanie informacji podszywając się pod inny podmiot, używanie znaku towarowego stanowiącego własność intelektualną przez podmiot trzeci, a także deformacja tego znaku, jest naruszeniem prawa" – tłumaczy dalej rzeczniczka w rozmowie z BI Polska.

Najwidoczniej Facebook uznał, że administratorzy strony naprawdę podszywają się pod Leroy Merlin protestując przeciwko jego działaniom. Pytanie tylko, czy to, że protestujących przeciwko Leroy Merlin można pomylić z oficjalnym profilem sieci faktycznie dobrze świadczy o jej działaniach.