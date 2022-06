Fałszywe opinie i udawane obniżki problemem podczas zakupów online

78% polskich internautów przyznaje, że w ciągu ostatnich 30 dni kupiło coś przez internet, a 59% nie spotkało się podczas swoich zakupów z żadną formą oszustwa. Mimo tego konsumenci dostrzegają problemy w postaci np. fałszywych promocji czy komentarzy – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Falszywe obnizki cen i opinie zniechęcają interneutów do zakupów online/ fot. Mimi Thian on Unsplash

Dyrektywa Omnibus

Kilka dni temu – 28 maja 2022 weszła w życie nowa unijna dyrektywa, tzw. Omnibus, regulująca zasady handlu internetowego i nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki, mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów.

Regulują one m.in. kwestie sztucznych obniżek, fałszywych opinii czy jawności opłacania wyników w wyszukiwarkach. Polski projekt przepisów implementujących Omnibusa do krajowego prawa jest na etapie prac rządowych.

Kim jest polski e-klient?

Zdecydowanie najbardziej aktywną grupą, jeżeli chodzi o e-handel są osoby w wieku od 35 do 44 lat – aż 86% z nich kupowało coś przez internet w ciągu ostatniego miesiąca. Częściej niż pozostali przez internet kupują osoby z wyższym wykształceniem (83%) oraz mieszkańcy dużych miast – do 200 do 499 tysięcy mieszkańców – 83%.

59% respondentów przyznaje, że nie spotkali się z żadną formą oszustwa w przypadku zakupów internetowych. Ci, którzy doświadczyli nieuczciwych praktyk, skarżyli się przede wszystkim na sam produkt (22%), 17% miało problem z płatnością, znacznie mniej (po 6%) respondentów skarżyło się na zwrot oraz dostaw.

Udawane obniżki cen

80% konsumentów ma świadomość, że sklepy internetowe czasami sztucznie podwyższają ceny po to, by potem móc je znacząco obniżyć - np. przed Black Friday (tzw. sztuczne obniżki).

Fałszywe opinie o sklepach internetowych

64% badanych jest zdania, że sklepy internetowe wynajmują ludzi, którzy piszą na ich temat lub na temat ich produktów pozytywne opinie, mimo, że nie korzystali z usług danego sklepu lub nie kupili danego produktu.

Usuwanie negatywnych opinii

Ponad połowa badanych (59%) uważa, że sklepy usuwają negatywne opinie, jakie pojawią się w sieci na ich temat.

Opłacanie pozycji w wyszukiwarce bez oznaczenia

Ponad połowa respondentów (59%) uważa, że wysokie wyniki danego sklepu lub produktu są wysoko w wyszukiwarce dzięki opłaceniu reklamy, mimo iż nie ma informacji o tym, że dane wyniki zostały opłacone.

Niesprawdzanie prawdziwości opinii

Tylko 42% badanych jest zdania, że sklepy weryfikują pod względem prawdziwości opinie o swoich produktach, które pojawiają się na ich stronach. Znacząca grupa respondentów (47%) przyznaje, że nie wie, czy sklepy dokonują takiej weryfikacji.

Wszystkie powyższe problemy są w większym stopniu dostrzegane przez mężczyzn oraz przez młodsze grupy wiekowe (18-14 oraz 25-34). Stosunkowo mniej krytyczne są kobiety oraz osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej (od 46 do 65 lat).