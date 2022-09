Fanex wprowadził nowe smaki kulek żelowych Fan&JOY

Data: 05-09-2022, 15:34

Fanex – polski producent sosów i dodatków spożywczych dla branży HoReCa, wprowadził do swojej oferty dwie nowe wersje Fan&JOY - kulek żelowych z płynnym środkiem. Dwa nowe smaki owocowego kawioru - liczi i marakuja - to dodatek nie tylko do deserów, czy napojów, ale także na przełamanie smaku w wytrawnych daniach.

Nowe smaki kulek żelowych Fan&JOY od Fanex. / fot. materiały prasowe

Fan&JOY – żelki z płynnym środkiem – zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby rynku gastronomicznego. Są innowacyjnym sposobem na wprowadzanie owocowych smaków w niezwykle ciekawej formie. Powstały z połączenia soków oraz naturalnego ekstraktu z alg morskich. Kulki dzięki swojej wyjątkowej konsystencji, podczas ich spożywania eksplodują smakiem dając wyjątkowe doznania.

Żelki z płynnym środkiem dzięki swojej elastycznej otoczce mają wręcz nieograniczone zastosowanie jako świetny dodatek spożywczy - począwszy od popularnej Bubble Tea, poprzez produkty mleczarskie, napoje, soki, drinki alkoholowe, galaretki, wszelkie desery i wyroby cukiernicze, skończywszy na wyszukanych potrawach restauracyjnych.

Liczi i marakuja – nowe smaki kulek żelowych Fan&JOY od Fanex

Po wprowadzeniu dwóch nowych wersji, Fan&JOY dostępne są teraz w aż sześciu smakach: liczi, marakuja, truskawka, limonka, jagoda oraz pomarańcza. Oprócz swoich walorów smakowych, przyciągają uwagę także swoimi jaskrawymi i wyrazistymi kolorami, przez co stanowić mogą estetyczny element dekoracyjny dań oraz napojów.

Dostępne dotychczas w ofercie Fanex cztery smaki żelowych kulek Fan&Joy, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych Klientów. Pomysłowość i kreatywność szefów kuchni w wykorzystaniu Fan&Joy pokazała nam, jak wszechstronny jest to produkt. Dlatego też sięgnęliśmy po kolejne, tym razem tropikalne smaki, a więc liczi i marakuję. Teraz tworzenie nowych deserów, wytrawnych dań, czy też napojów nawiązujących tematyką do egzotycznej kuchni, będzie dużo łatwiejsze i z pewnością uruchomi wyobraźnię niejednego kucharza, barmana, czy też pasjonata kulinariów – mówi Łukasz Lisowski, Ekspert ds. gastronomii oraz Szef Kuchni Fanex.

Produkty sprzedawane są w 1-kg wiaderkach.