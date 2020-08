FAO: Indeks cen żywności w lipcu wzrósł do 94,2 pkt. z 93,1 pkt. w czerwcu

Indeks cen żywności na świecie w lipcu wzrósł do 94,2 pkt. z 93,1 pkt. w czerwcu - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Jest to drugi wzrost indeksu od początku roku.