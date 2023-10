- Żabka znalazła swój język, który czerpie garściami z języka targetu, trendów, ale też szeroko - wszystkich Polaków. Właśnie dlatego tak celnie trafia do ludzi. Bez cienia przesady można stwierdzić, że Żabka stała się lovebrandem na skalę krajową - ocenia Jakub Biegaj, lider działu kreacji w GetHero.

Żappka to aplikacja mobilna sieci Żabka, która została pobrana ponad 13 mln razy, a aktywnie korzysta z niej ponad 7 mln użytkowników./fot. shutterstock

To prawdziwy fenomen, zwłaszcza wśród nastolatków, dla których zbieranie "żappsów" to jedna z kluczowych codziennych rozrywek...

Na wstępie pozwolę sobie na odrobinę prywaty i przyznam, że poniższy tekst powstał z czystej ciekawości i obserwacji. Otóż w moim miejscu zamieszkania jest sklep z logo Żabka ("na dole" w bloku) - i od jakiegoś czasu przyglądam się odwiedzającym go konsumentom. W ciągu dnia (od rana do godzin wieczornych) są to głównie młodzież i dzieciaki (11-18 lat), którzy regularnie kursują do wyżej wspomnianego lokalu i kupują napoje, słodycze, hot dogi. Jednak najwięcej "zamieszania" jest zawsze przy kasie - kiedy z ust ekspedientów pada magiczne, jak się okazuje, pytanie "czy jest aplikacja"? No pewnie - odpowiedź zawsze jest taka sama... A jeśli kupujący nie mają aplikacji, zawsze znajdzie się młody konsument, który zapyta czy może "sobie nabić punkty na swoją appkę" (zdarzało mi się to codziennie do momentu instalacji własnej aplikacji). Przed sklepem i w tymże, przy kasie, regularnie spotykam grupki młodych ludzi, z których ust pada, wcześniej nieznane mi słowo, odmieniane dzisiaj jednak przez wszystkie przypadki: "żappsy". I ciągle słychać: ile masz żappsów, co kupujesz za żappsy...

Na czym polega ich fenomen, co przyciąga młodych ludzi do programu lojalnościowego jednej z sieci handlowych i to na tyle, że są w stanie inwestować oszczędności w kolejnego hot doga (po zjedzonym świeżo obiedzie - sprawdzone info z pierwszej ręki) - bo trzeba sobie "dobić Żappsy"... Zobaczmy!

Żappka - co to jest

- Nasza aplikacja to pierwszy na rynku ekosystem łączący w sobie mechanizm programu lojalnościowego oraz działań wpływających na aktywność i zaangażowanie klienta. Wśród polskiej młodzieży Żappka jest liderem aplikacji, w której można znaleźć promocje na szybkie i ciepłe przekąski. Dla młodych konsumentów bardzo atrakcyjne są też „smart deale” – często o atrakcyjności zakupu świadczy promocja lub znalezienie optymalnego źródła zakupu. Główną funkcjonalnością Żappki jest program lojalnościowy – klienci zbierają punkty, czyli tzw. żappsy, które mogą wymieniać na nagrody, przelać je na konto innego użytkownika, skorzystać z ofert partnerów (strefa „Wszystko za żappsy”), a nawet wymieniać na cegiełki charytatywne. Drugą funkcjonalnością Żappki jest Piniata, czyli możliwość generowania specjalnych personalizowanych ofert dla klientów, które są aktywne tylko w ciągu krótkiego czasu. Dzięki aplikacji mogą oni śledzić i odbierać przesyłki (usługa „Żappka Post”) oraz mają dostęp do płatności bezdotykowych („Żappka Pay”) - informuje Biuro Prasowe Żabka Polska.

- Dbamy o to, by Żappka była innowacyjna i wyróżniała się na tle innych tego typu aplikacji. Stale dodajemy do niej nowe funkcjonalności, rozszerzając katalog dostępnych w niej unikatowych usług, jak np. ciesząca się dużą popularnością subskrypcja na kawę – Kawonament. W ostatnim kwartale w Żappce pojawiło się kilka udogodnień, jak np. mapa wszystkich sklepów sieci z informacjami o godzinach otwarcia i oferowanych usługach, uproszczony proces rejestracji do autonomicznych sklepów Żabka Nano czy funkcja „wyloguj mnie ze wszystkich urządzeń”. Cały czas pracujemy też nad nowymi możliwościami aktywizacji użytkowników z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz światowych trendów, m.in. poprzez inwestycje w gaming. Jako pierwsza sieć handlowa na europejskim rynku retail stworzyliśmy grę mobilną dostępną w aplikacji mobilnej, czyli Żabu. Cały czas rozwijamy Żabu, dodając do niej nowe opcje. To nasza odpowiedź na zainteresowania młodych konsumentów, którzy w badaniach deklarują, że w wolnym czasie szukają rozrywki w Internecie - dodają przedstawiciele Biura Prasowego Żabka Polska.

Fenomen Żappsów

- Jeśli chodzi o użytkowników aplikacji Żappka to ich stosunek do niej jest pochodną fenomenu Żabki jako takiej. Jeśli przyjrzymy się na moment najmłodszym użytkownikom, to bardzo mocno widać, że Żabka dla nich to destynacja, to miejsce wpisane w ich społeczne rytuały. Żabkę odwiedzają przed szkołą, po szkole, w weekendy, w trakcie szkolnych wycieczek. Daje z jednej strony poczucie pewności, że dane potrzeby będą zaspokojone z drugiej strony zawsze zaskoczy jakąś nowością - wylicza Katarzyna Konkel, CEO Omnisense, socjolożka, strateżka, ekspert badań jakościowych, od 20 lat jest aktywnie związana z kreowaniem i komunikowaniem marek.

Dla „dorosłych” Żabka jest sojusznikiem w codziennym pędzie, wsparciem w oszczędzaniu czasu i rozwiązywaniu różnych wyzwań, które muszą być szybko podjęte.

- Dla nastolatków Żabka jest codzienną przyjemnością, pewną – ale różną. Oferta Żabki jest dynamiczna i bardzo dobrze czuje mikrotrendy rządzące pragnieniami młodych konsumentów. Jest to ta sama grupa, której znakomita większość gra – online lub offline – rywalizuje i gromadzi zasoby – dokładnie te same schematy dają im Żappsy – sprawdzanie ofert krótkoterminowych jest jako otwieranie „skrzynek” czy innych nośników mocy i akcesoriów w grze. Trzeba szybkiej reakcji by skorzystać z czegoś co dostępne jest tu i teraz. Ważne jest to, by aplikacja nie była tylko ofertą i informacją o promocjach, ale by dawała inne wartości, zgodne z tym, co jest atrakcyjne dla użytkowników. Dobre zrozumienie codziennych praktyk tej grupy użytkowników, sprawia, że są oni w autentycznej, stałej i intensywnej relacji z aplikacją. Dzięki temu można analizować wybory i reakcje konsumentów i utrzymywać możliwie najbardziej atrakcyjne rozwiązania, które lojalizują użytkowników. To jest zdecydowanie źródło szans rozwojowych dla marki. Jeśli musiałabym wskazać zagrożenia to mogą się one pojawić, jeśli twórcy rozwiązań stracą wrażliwość na specyficzne potrzeby grupy użytkowników lub nie nadążą za zmianami. Patrząc na to jak się rozwija ta aplikacja, raczej nie ma tego zagrożenia, ponieważ ta czujność wynika ze sprawnej analizy danych – których źródło rośnie wraz z zaangażowaniem użytkowników - dodaje.

Żabka - lovebrand na skalę krajową

- Żabka znalazła swój język, który czerpie garściami z języka targetu, trendów, ale też szeroko - wszystkich Polaków. Właśnie dlatego tak celnie trafia do ludzi. Bez cienia przesady można stwierdzić, że Żabka stała się lovebrandem na skalę krajową. Nie zaszkodziły temu nawet problemy wizerunkowe, które pojawiły się w ostatnich latach - zapewnia Jakub Biegaj, lider działu kreacji w GetHero

Sprawna komunikacja przełożyła się na sukces programu lojalnościowego, który ostatecznie jest programem jak każdy inny, ale ubrany w ciekawszą od innych formę. Poza kuponami, zniżkami i zbieraniem punktów, aplikacja posiada np. grę czy wyzwania. Ciągle coś się dzieje

I chyba najważniejsze. Żabka jest na każdym rogu.

- Skoro i tak robimy tam zakupy, to czemu nie skorzystać z tych benefitów. Jeśli ma się to skończyć darmowym hot dogiem, a wymaga jedynie zeskanowania kodu w aplikacji, którą mamy na telefonie - tym samym, który wyciągamy z kieszeni, żeby zapłacić - to wydaje się uczciwą ceną. Podsumowując, na sukces Żappsów składa się dobra komunikacja, ciekawa kreacja i cała otoczka towarzysząca marce. Klienci chętnie korzystający z programu to tylko i aż efekt uboczny wcześniejszych działań - wylicza Jakub Biegaj.

