Sektor spożywczy jest jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki. Z raportu „Data & Trends 2021” europejskiej organizacji producentów żywności Food Drink Europe możemy wyczytać, że Polska jest 4. największym producentem żywności w UE po Francji, Niemczech i Hiszpanii.

Fot. Chubb European Group.

Zgodnie z najświeższymi danymi przedstawionymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, 44,1 proc. produkcji sektora spożywczego jest eksportowane za granicę, a wartość eksportu według danych KOWR to 170,8 mld PLN (2021, wzrost o 9 proc. r/r). Produkty spożywcze, które budują nasz eksport to w szczególności jabłka, wiśnie (co trzecie jabłko i wiśnia w UE pochodzi z Polski); marchewki i ogórki gruntowe (produkujemy ich najwięcej w UE); pomidory, truskawki, borówka amerykańska (jesteśmy liderem w produkcji w UE; ponad 85 proc. produkcji trafia na eksport); pieczarki (co trzecia pieczarka na świecie pochodzi z naszego kraju); soki owocowo-warzywne; słodycze; mięso (drób i wieprzowina); przetwory mleczne oraz ryby (jesteśmy trzecim największym w UE przetwórcą i reeksporterem ryb).

Stany Zjednoczone są jednym z najistotniejszych pozaeuropejskich partnerów handlowych Polski. Eksport towarów do USA w roku 2021 ukształtował się na poziomie 34,8 mld PLN (równowartość 9 mld USD) co stanowi wzrost o 35 proc. w stosunku do roku 2018.[1] W ciągu ostatniej dekady eksport ten rósł średnio o 10 proc. rocznie.

Praktycznie wszystkie sektory gospodarki amerykańskiej oferują możliwość sprzedaży dla polskich firm. Należy jednak mieć na uwadze, że firmy wchodzące na ten rynek muszą spełnić dość rygorystyczne wymagania jakościowe produktów, kształtu i treści etykiet oraz instrukcji bezpieczeństwa produktów, a także odpowiedniej rejestracji (w zależności od produktu).

Zgodnie z wymogami ustanowionymi przez Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) każdy producent eksportujący żywność na rynek USA podlega obowiązkowi rejestracji w FDA oraz szeregowi dodatkowych obowiązków nakładanych przez ten organ. Jednym z kluczowych wymogów, który musi zostać spełniony przez firmy chcące eksportować do USA jest zadbanie o zgodność z obowiązującymi w tym kraju regulacjami prawnymi. Początek 2023 roku przyniósł w tym zakresie kolejne istotne zmiany dla producentów żywności. Stało się to za sprawą wejścia w życie regulacji nazywanej Food Traceability Final Rule, która obowiązuje od 20 stycznia 2023 roku.

Czym jest Food Traceability Final Rule?

Regulacja ta została uchwalona przez U.S. Food and Drug Administration (FDA), w ramach Food Safety Modernization Act (FSMA). Omawiana regulacja (oznaczona jako sekcja nr 204 ustawy FSMA) wymaga, aby FDA określiła żywność, co do której - w celu ochrony zdrowia publicznego - konieczne jest spełnienie dodatkowych, restrykcyjnych wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji. Jej celem jest umożliwienie jak najszybszej identyfikacji i usunięcia z rynku potencjalnie skażonej żywności. Regulacja ta dotyczy nie tylko podmiotów działających w USA, ale również producentów zagranicznych, wytwarzających żywność do spożycia w tym kraju. Oznacza to, że do objęcia daleko idącymi obowiązkami wynikającymi z przedmiotowej regulacji wystarczy sam udział w łańcuchu dostaw (również jako dostawca składników dla produktów finalnych). Opisane powyżej wymogi odnoszą się do żywności wymienionej na Food Traceability List (FTL) oraz do żywności, która zawiera wymienioną na niej żywność jako składnik. Warunkiem podlegania regulacji jest pozostawanie produktu w tej samej postaci w jakiej został opisany na liście (tj. aby nie został on przetworzony).

Wśród najważniejszych produktów można wymienić:

Źródło: U.S. Food & Drug Administration

Wymogi wynikające z Food Traceability Rule

Wymogi określone w omawianej regulacji mają pozwolić na szybszą identyfikację i usunięcie z rynku potencjalnie skażonej żywności, co powinno skutkować mniejszą liczbą chorób przenoszonych przez żywność. Podmiotami, które muszą stosować się do nowych wymogów są podmioty produkujące, przetwarzające, pakujące lub przechowujące żywność znajdującą się na FTL. Istotą regulacji jest prowadzenie przez ww. podmioty rejestrów zawierających kluczowe informacje „Key Data Elements” (KDE) związane ze zdarzeniem krytycznym „Critical Tracking Events” (CTE) i możliwość ich dostarczenia do FDA w ciągu 24 godzin. Termin reakcji jest zatem bardzo krótki i wymaga pełnego przygotowania producentów na wystąpienie zdarzenia wymagającego udostępnienia FDA niezbędnych danych. W szczególności powoduje on konieczność ciągłego monitorowania obiegu dokumentacji i procesów z tym związanych.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: jak ustawodawca określił zdarzenia krytyczne (CTE)? Zgodnie z przedmiotową regulacją są nimi:

zbieranie,

chłodzenie (przed wstępnym pakowaniem),

wstępne pakowanie,

wysyłka,

odbiór,

przetworzenie żywności.

Oznaczenie żywności odbywa się za pomocą „Traceability lot code” (TLC) - jest to zwykle alfanumeryczny kod potrzebny do określenia i zidentyfikowania danej partii towaru. Przypisanie kodu odbywa się przy wykonywaniu jednej z ww. czynności określonych jako CTE. Istotą procesu jest brak możliwości zmiany TLC w razie jego ustanowienia na wcześniejszym etapie. Kod musi zostać natomiast przypisany zawsze, jeżeli dany produkt został otrzymany od podmiotu, który nie miał obowiązku wcześniejszego jego ustalenia.

Ponadto, zgodnie z § 1.1315 FSMA, producent żywności ujętej na FTL ma obowiązek ustanowienia i utrzymywania planu identyfikowalności żywności. Regulacja nakłada również dodatkowe obowiązki dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji przez podmioty nią objęte. [2]

Czy dopuszczalne są zmiany w Food Traceability List

Food Traceability Final Rule określa sposób aktualizacji FTL, która dokonywana jest przez FDA. Po wstępnym stwierdzeniu, że aktualizacja listy jest konieczna, zostaje opublikowane zawiadomienie w Rejestrze Federalnym. Będzie ono zawierało proponowane zmiany na liście i przyczyny za nimi przemawiające. FDA zwróci się również o stosowne opinie i informacje w tym zakresie. Po rozważeniu wszelkich zebranych w tym procesie materiałów, FDA opublikuje drugie zawiadomienie w Rejestrze Federalnym, określające wprowadzone zmiany wraz z uzasadnieniem stanowiska. Wszelkie uzupełnienia FTL wchodzą w życie z upływem dwuletniego okresu, liczonego od daty drugiego zawiadomienia (chyba, że w drodze indywidualnej decyzji ustalono inaczej). Wszelkie usunięcia z FTL obwiązują z chwilą podjęcia decyzji o ich wykreśleniu.

Jak wynika z powyższego opisu, obowiązki nakładane na producentów występujących w łańcuchu dostaw żywności do Stanów Zjednoczonych są bardzo rygorystyczne. Mając natomiast na uwadze zwiększone ryzyko naruszenia obowiązujących w tym kraju norm, skala potencjalnych kosztów koniecznych do poniesienia z tego tytułu mogłaby zachwiać stabilnością niejednego przedsiębiorstwa. Należy zatem przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom ubezpieczeniowym, które mogłyby pomóc w zabezpieczeniu producenta chcącego w bezpieczny sposób eksportować swoje produkty do Stanów Zjednoczonych.

Jaką ochronę dla branży spożywczej w Polsce może zaoferować rynek ubezpieczeniowy?

Ubezpieczenie OC za produkt

Standardowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o OC za produkt chroni producenta w przypadku roszczeń od osób trzecich, u których wadliwy produkt wywołał śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a także spowodował uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie osobie trzeciej, czyli poszkodowanemu. Podstawowym ograniczeniem jest to, że poszkodowany (rozumiany jako osoba trzecia) jest jedynym beneficjentem takiego świadczenia. Wynika z tego, że koszty będące po stronie ubezpieczonego, takie jak choćby wycofanie wadliwego produktu z rynku, pozostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Zatem, z uwagi na stosunkowo wąski katalog pokrywanych kosztów, rozwiązanie to jest niewystarczające dla bardzo wymagającej branży spożywczej.

Product recall

Odmienne niż w Europie standardy jakościowe produktów mogą powodować konieczność wycofania produktu z rynku amerykańskiego, co może mieć olbrzymie konsekwencje dla firm. Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku skierowane jest do producentów, dystrybutorów, importerów oraz eksporterów. Ubezpieczenie zadziała zarówno w przypadku zaistnienia szkód osobowych, m.in. zdrowotnych, które są spowodowane przez wadliwy produkt, jak i szkód rzeczowych, kiedy np. wadliwy surowiec użyty w procesie produkcji będzie miał wpływ na jakość finalnego produktu. Koszty, które zazwyczaj pokrywa ubezpieczenie wycofania produktu z rynku, to między innymi koszty przeprowadzenia akcji informacyjnej, logistyki, magazynowania oraz utylizacji produktu. Są one zatem bezpośrednio związane z procesem wycofania produktu z rynku. Product recall, bo tak go określamy, stanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC za produkt.

Contaminated Product Insurance

Wyspecjalizowani ubezpieczyciele tacy jak Chubb European Group SE (działający w Polsce poprzez swój oddział – Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce) oferują również ubezpieczenie CPI (Contaminated Product Insurance). Ubezpieczenie to pokrywa między innymi bezpośrednie koszty wycofania produktu z rynku (w tym koszty testów laboratoryjnych, utylizacji i pozbycia się skażonych produktów), przede wszystkim jednak koszty wyprodukowania tego produktu, który został wycofany z rynku oraz koszty utraty zysku w związku z wycofaniem. Ubezpieczenie pokrywa również koszty przepakowania w przypadku błędów w etykiecie. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy producent nie zdecyduje o przywróceniu wycofanych produktów na rynek. Ubezpieczenie działa zarówno wtedy, kiedy podmiotem inicjującym wycofanie jest organ administracji rządowej kraju, na terytorium którego produkt został wprowadzony na rynek, jak i gdy podejmuje tę decyzję sam producent lub dystrybutor.

Ubezpieczenie CPI oprócz pokrycia standardowych kosztów wycofania produktu z rynku, akcji marketingowej, wsparcia PR czy kosztów badań skażonych produktów, co do zasady pokrywa:

Bezpośrednie koszty wycofania produktu z rynku, w tym koszty testów laboratoryjnych, utylizacji i pozbycia się skażonych produktów, wynajęcia dodatkowych magazynów lub siły roboczej, naprawy lub demontażu wadliwego produktu,

Koszty ogłoszeń w prasie i innych środkach komunikacji masowej,

Dodatkowe koszty związane z prowadzeniem biznesu i wynikające bezpośrednio ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem, takie jak np. udokumentowany spadek sprzedaży będący wynikiem wycofania produktu z rynku,

Koszty ochrony marki związane z wykorzystaniem wiedzy konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu kryzysowym,

Koszty ochrony w sytuacji zagrożenia celowym i zamierzonym skażeniem produktu,

Koszty okupu związanego z groźbą zatrucia lub skażenia produktu,

Bezpośrednie koszty wycofania produktu z rynku przez osobę trzecią w interesie i w imieniu ubezpieczonego,

Koszty wyprodukowania skażonych produktów - nawet gdy producent nie zdecyduje o ich przywróceniu na rynek.

W ramach ubezpieczenia oferowany jest stały dostęp do konsultantów poprzez całodobową infolinię. Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastową reakcję, co może znacząco ograniczyć skutki zdarzenia ubezpieczeniowego.

Oferta Chubb - w Polsce i za granicą

Zakres Ubezpieczenia CPI w Chubb obejmuje terytorium całego świata. Jest to spowodowane faktem, że coraz więcej polskich firm eksportuje swoje produkty do Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz innych odległych zakątków globu.

Z eksportem produktów często powiązane są szczególne wymogi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oprócz standardowego pokrycia OC za produkt, w umowach z zagranicznymi kontrahentami coraz częściej znajdują się wymogi dotyczące wysokich sum gwarancyjnych, pokrycia kosztów wycofania produktu z rynku, a także wpisanie amerykańskiego kontrahenta w polisie jako dodatkowego ubezpieczonego. Najczęściej oferowane przez Chubb limity wymagane w tego typu umowach znajdują się w przedziale między 1 mln a 25 mln USD. Chubb w zakresie ubezpieczenia OC ma pojemność na poziomie 100 mln USD oraz możliwość zaoferowania limitu na zdarzenie. Pokrycie kosztów wycofania produktu z rynku zarówno przez samego ubezpieczonego jak i przez osoby trzecie z limitem na poziomie co najmniej 1 mln USD to kolejny wymóg znajdujący się w tego typu umowach. Chubb w zakresie ubezpieczenia wycofania skażonego produktu z rynku oraz klauzuli kosztów wycofania produktu z rynku ma pojemność na poziomie 30 mln USD. Istnieje możliwość dopisania zagranicznego kontrahenta jako dodatkowego ubezpieczonego (dotyczy to również spółki zarejestrowanej w USA).

Podsumowanie



Nie ma wątpliwości, że konieczność przestrzegania rygorystycznych wymagań obowiązującej od 20 stycznia 2023 roku Final Food Traceability Rule jest dla polskich firm z branży spożywczej wchodzących na rynek amerykański ogromnym wyzwaniem. W przypadku potencjalnego skażenia żywności wyznaczony przez władze termin reakcji jest bardzo krótki, a konieczność wycofania produktu z rynku może mieć olbrzymie negatywne konsekwencje dla firm.

Aby się przed nimi zabezpieczyć, warto wybrać optymalne, kompleksowe rozwiązanie dedykowane branży spożywczej. Ubezpieczenie CPI zawiera niezwykle szeroki zakres ochrony i spełnia szczególne wymogi ubezpieczeniowe pojawiające się w umowach z zagranicznymi kontrahentami w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie CPI pomaga zapewnić, że producent lub eksporter żywności będzie czuł się bezpiecznie nie tylko na terytorium USA, ale także na każdym rynku, na którym zdecyduje się prowadzić i rozwijać swoją działalność.

Pełna informacja na temat zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia CPI, a także innych produktów Chubb, w tym ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Chubb, znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia dostępnych na stronie Chubb www.chubb.com/pl-pl. W celu uzyskania oferty ubezpieczenia skontaktuj się z Chubb lub swoim brokerem ubezpieczeniowym.



[1] Źródło: Eurostat, Comext

[2] Federal Register / Vol. 87, No. 223 / Monday, November 21, 2022 / Rules and Regulations

Michał Krukowski, Manager działu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce

Jan Maszczyński, Dyrektor Oddziału, Rożek Brokers Group Sp. z o.o.