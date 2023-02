Zasady zabawy paragonowej były proste. Każdy dowód zakupu powyżej 50 zł, na którym widniał produkt marki biorącej udział w akcji, był losem. Wystarczyło zrobić zakupy w jednej z blisko 900 placówek biorących udział w przedsięwzięciu i zarejestrować się na stronie www. loteriachorten.pl.

Łącznie klienci wygrali 10 nagród finansowych po 1000 zł, 96 nagród po 100 zł i 8 voucherów upoważniających do wycieczki w wybranym przez nich kierunku o wartości 5000 zł. W mijającym tygodniu oficjalnie w „szczęśliwych” sklepach, gdzie zakupy zrobili laureaci, przekazano nagrody główne. To jeden sklepy z Podlasia, Lubelszczyzny, Małopolski, Warmińsko-Mazurskiego, Mazowsza oraz Śląska.

Program lojalnościowy „Graj o marzenia” opierał się na współpracy z markami takimi jak Wedel, Mlekovita, Kamis, Coca-Cola, Pepsi, Tchibo, Knorr czy Koral, ale także wspiera zakup marek własnych Grupy Chorten.

- W tej edycji loterii mocno postawiliśmy na nagrody gotówkowe, by zaktywizować naszych klientów do kolejnych zakupów w naszych sklepach. Nagrody główne zawsze staramy się przekazywać bezpośrednio w placówkach, w których je wygrano, tak, by właściciele lub personel mieli okazję poznać bezpośrednio klienta i podziękować mu zakupy. Takie relacje potem procentują

- podkreśla Sylwia Władyko, wiceprezes i dyrektor generalny Grupy Chorten.