Z inflacją na poziomie około 17 procent, czyli ​​prawie dwukrotnie wyższą niż średnia w strefie euro, producenci żywności w Polsce uciekają się do downsizingu, aby ukryć wzrost kosztów przed klientami. Tak rynek w Polsce opisuje "Financial Times".

Producenci żywności w Polsce uciekają się do downsizingu, aby ukryć wzrost kosztów przed klientami; fot. shutterstock.com

Downsizing w polskich sklepach

"Financial Times" opisał zjawisko zmniejszania gramatur produktów FMCG w Polsce określanej jako downsizing. Jak pisaliśmy, to ostatnio dość powszechna praktyka w handlu, mająca na celu ukryć podwyżki cen produktów (zmniejszane jest opakowanie, cena zostaje bez zmian). Producenci żywności są zmuszeni do takich ruchów ze względu na drastycznie rosnące koszty oraz presję cenową ze strony sieci handlowych oraz samych konsumentów, których coraz rzadziej stać na zakup markowych produktów.

Dlaczego downsizing w handlu żywnością wzbudza tyle emocji?

- Wyprawa do supermarketu w Polsce wymaga teraz nie tylko posiadania pełnego portfela, ale także użycia szkła powiększającego, aby sprawdzić drobny druk na opakowaniu - podkreśla "Financial Times".

Inflacja w Polsce zmusza producentów do zmian opakowań

Polski ekonomista Rafał Mundry, który przez ostatnie cztery lata tworzył bazę danych o downsizingu, opisał to zjawisko jako "ciemną stronę inflacji, której wielu ludzi niestety nie zauważa lub nawet o niej nie myśli". Mundry powiedział, że przy inflacji na najwyższym poziomie od 25 lat opakowania są zmieniane "na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem".

Producenci dóbr konsumpcyjnych argumentują, że nie mają innego wyboru jak oferowanie mniej za tę samą cenę, ponieważ ich koszty produkcji wzrosły o 30 do 40 procent z powodu wyższej inflacji.

Downsizing - wyzwania dla producentów żywności

Paweł Bajorek, dyrektor regionalny brytyjskiej firmy Reckitt Benckiser, powiedział w rozmowie z FT: "Nie można tak po prostu podnieść cen za jednym zamachem".

Wśród swoich flagowych produktów w Polsce, Reckitt sprzedaje teraz swój środek do zmywarek Finish w partiach po 46 tabletek, zamiast 50. Bajorek zauważył również, że przepakowywanie wiąże się z wyzwaniami i ograniczeniami logistycznymi, ponieważ firmy musiały zmieniać certyfikowany kod kreskowy na każdym nowym opakowaniu.

- Zła wiadomość dla konsumentów jest taka, że ​​prawdopodobnie podwyżek cen będzie więcej – powiedział Bajorek, dodając, że będą one wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych miesięcy.

Skimpflacja - co to? Tańsze zamienniki w produktach spożywczych

W niektórych przypadkach rosnące koszty produkcji są również przenoszone na konsumentów poprzez stosowanie tańszych składników — coś, co jest jeszcze trudniejsze do wyśledzenia.

Rafał Mundry podał przykłady - więcej oleju palmowego w maśle, mniej fluoru w płynie do płukania jamy ustnej i więcej syropu glukozowego zastępującego cukier w słodyczach. Powiedział, że w prawie każdym przypadku zmiana była tak subtelna, że ​​musiał porównywać nowe etykiety ze starszymi, aby ją zidentyfikować.

Takie zjawisko nazywane jest skimpflacją (ang. skimp - skąpić) i polega na dostarczaniu produktów lub usług gorszej jakości za tę samą cenę.

