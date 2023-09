Nestle, Unilever, Lindt, Ferrero, Coca-Cola, PepsiCo i inne firmy z branży dóbr konsumpcyjnych stają w obliczu zwiększonej presji w całej Europie na obniżki cen po tym, jak zostały wywołane do tablicy przez sprzedawców detalicznych i polityków - najpierw we Francji, a teraz w kolejnych krajach.

Firmy FMCG i supermarkety stoją w obliczu presji na obniżki cen; fot. shutterstock.com / Grand Warszawski

Alexandre Bompard, dyrektor generalny Carrefour: "Francuzi zrozumieli, że producenci i marki krajowe nie są po ich stronie". Jego zdaniem w kontekście inflacji korporacje międzynarodowe nie tylko chroniły swoje marże, ale w rzeczywistości je zwiększyły.

Francja to największy rynek artykułów spożywczych w Unii Europejskiej pod względem przychodów supermarketów. Rząd francuski dąży do zapewnienia obniżek cen do połowy stycznia.

Zdaniem ekspertów branżowych działania francuskiego ministra mogłyby zachęcić inne kraje UE do pójścia w ich ślady. Pozycję przetargową sprzedawców detalicznych wzmacniają także wzajemne sojusze międzynarodowe (Epic Partners, Eurelec), które zwiększają ich siłę oddziaływania na dostawców.

Istnieje presja na spadek cen i rządy zaczynają się temu bliżej przyglądać.

Kto jest winny inflacji? "Producenci nie są po stronie konsumentów"

We Francji inflacja była przyczyną powstania rządowego planu przyspieszenia corocznych negocjacji cenowych między sprzedawcami detalicznymi, a przedsiębiorstwami z branży dóbr konsumpcyjnych, pierwotnie planowanymi na przyszły rok.

Przed rozmowami kontraktowymi, które mają się rozpocząć za kilka tygodni, sieć supermarketów Carrefour postanowiła zwrócić uwagę konsumentów na praktykę stosowaną przez producentów zwaną shrinkflacją. Na produktach, które zmniejszyły swoją zawartość, ale kosztują tyle samo lub więcej, pojawią się specjalne etykiety, aby wywrzeć presję cenową na czołowych dostawców dóbr konsumpcyjnych, w tym Nestle, PepsiCo i Unilever.

Alexandre Bompard, dyrektor generalny Carrefour, ostrzegł niedawno, że wysokie ceny zmuszają konsumentów do znacznych cięć w zakupach podstawowych towarów. Wskazał palcem na markowych producentów. Oskarżenia szefa Carrefoura są stanowcze: "Francuzi zrozumieli, że producenci i marki krajowe nie są po ich stronie" - stwierdził, odnosząc się do raportów, które jego zdaniem wykazały, że w kontekście inflacji korporacje międzynarodowe nie tylko chroniły swoje marże, ale w rzeczywistości je zwiększyły.

Zamieszanie wokół cen w kluczowym kraju dla firm FMCG

Według firmy badawczej IBISWorld Francja jest kluczowym krajem dla firm produkujących towary konsumpcyjne, ponieważ wyprzedziła Niemcy, Włochy, Hiszpanię i inne kraje jako największy rynek artykułów spożywczych w Unii Europejskiej pod względem przychodów supermarketów. Rząd francuski dąży do zapewnienia obniżek cen do połowy stycznia. Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki, oprócz przyspieszonych negocjacji cenowych, zapowiedział wprowadzenie zmian w prawie, aby chronić Francuzów przed coraz wyższymi rachunkami za podstawowe zakupy.

W końcu sierpnia Le Maire ogłosił zawarcie porozumienia ze sprzedawcami detalicznymi i dostawcami żywności. Dokładnie mowa o umowie z przedstawicielami 75 dużych podmiotów, w ramach której ci zobowiązali się do zamrożenia lub obniżenia cen 5 tys. produktów codziennego użytku. Ma to zapewnić obniżki cen do połowy stycznia 2024 r.

Ceny żywności spadną nie tylko we Francji. "Efekt domina" w UE

Zdaniem ekspertów branżowych działania francuskiego ministra mogłyby zachęcić inne kraje UE do pójścia w ich ślady. Pozycję przetargową sprzedawców detalicznych wzmacniają także wzajemne sojusze międzynarodowe, które zwiększają ich siłę oddziaływania na dostawców.

Oznacza to, firmy staną przed presją, aby obniżyć ceny w całej Unii Europejskiej.

"Nie chodzi tylko o wpływ na rynek francuski, ale także o potencjalny efekt domina" - powiedział Reutersowi Laurent Thoumine, europejski dyrektor ds. praktyki konsultingowej Accenture w zakresie branży detalicznej.

Thoumine spodziewa się, że negocjacje cenowe we Francji będą najcięższymi, z jakimi boryka się branża od dekady.

"Istnieją marki, których nie można usunąć z półek" - stwierdził Thoumine, wymieniając Nutellę Ferrero, aperitif Pernod Ricard i napoje gazowane Coca-Coli jako szczególnie mocne we Francji. Jeśli jednak produkt nie jest aż tak "istotny" z punktu widzenia konsumentów, rozmowy będą trudne - dodał, ponieważ można je łatwo zastąpić alternatywami marek własnych.

Siła w sojuszach zakupowych sieci handlowych

Reuters podaje przykład francuskiej sieci sklepów spożywczych Systeme U, która jest częścią Epic Partners, jednej z kilku europejskich międzynarodowych grup zakupowych. Według doniesień do sojuszu należą także niemiecka Edeka, szwajcarska Migros, włoska Esselunga, belgijska Colruyt, holenderski Piknic, ICA ze Szwecji, Jerónimo Martins (Portugalia) i polska BIEDRONKA.

Ponieważ supermarkety te znajdują się w różnych krajach i nie konkurują ze sobą, często łączą siły, aby negocjować z producentami towarów konsumpcyjnych. Detaliści zaprzeczają oskarżeniom o zmowę.

"Kupujemy jako grupa nie po to, aby obejść jakiekolwiek prawo, ale po to, aby mieć wystarczającą siłę przebicia wobec producentów" - powiedział francuskim prawodawcom Philippe Michaud, współprezes grupy E. Leclerc, która jest częścią Eurelec, kolejnego sojuszu zakupowego (razem z niemiecką siecią Rewe).

Presja na niższe ceny żywności. Politycy chcą się wykazać

Po nowej rundzie spotkań w zeszłym miesiącu Bruno Le Maire skrytykował Unilever, Nestle i PepsiCo za brak "współpracy" w walce z inflacją (we Francji w sierpniu wynosiła 11,1%).

"Nie sądzę, że dotyczy to tylko Francji" - powiedział Reutersowi, Richard Saldanha, zarządzający portfelem w brytyjskiej Aviva Investors. "Istnieje presja na spadek cen i myślę, że rządy zaczynają się temu bliżej przyglądać".

Paryż nie jest osamotniony w Europie w swoim pragnieniu obniżenia cen żywności i innych podstawowych artykułów.

W lipcu agencja Reuters podała, że ​​rząd Włoch próbuje wynegocjować umowę z supermarketami i producentami w celu kontrolowania cen podstawowych towarów konsumpcyjnych.

Grecki rząd oświadczył w środę 20 września, że tamtejsze duże supermarkety będą musiały udostępnić władzom swoje cenniki podstawowej żywności.

Niemcy natomiast chcą ustawowo walczyć z downsizingiem zwanym także shrinkflacją, czyli zmniejszanie gramatury produktu przy zachowaniu cen.

Czy dalsze podwyżki cen żywności są uzasadnione?

Producenci dóbr konsumpcyjnych od ponad dwóch lat zmagają się z gwałtownie rosnącymi kosztami nakładów, łańcucha dostaw i pracy, które albo pochłonęli - uderzając w marże, albo przerzucili na sprzedawców detalicznych. Jednak ta presja kosztowa obecnie maleje, a inwestorzy wyrazili obawy, że dalsze podniesienie cen zniechęci kupujących i wpłynie na wielkość sprzedaży. Chcą zobaczyć więcej innowacji, które napędzą malejące wolumeny.

Niektórzy ustawodawcy i regulatorzy w Stanach Zjednoczonych i Europie oskarżyli producentów i sprzedawców detalicznych o podbijanie cen i greedflację (inflację napędzaną chciwością).





Jak podkreślił Reuters, koncerny FMCG pytane o komentarz, albo odmówiły, albo nie odpowiedziały na prośbę. Detaliści wspomniani w artykule nie odpowiedzieli na prośby o komentarz, z wyjątkiem Systeme U, który potwierdził, że jest częścią Epic Partners.

