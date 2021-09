Flota Żabki z pierwszym elektrycznym samochodem dystrybucyjnym

Żabka realizuje kolejne inwestycje na polu elektromobilności. W ramach współpracy z Volvo Polska zakupiła i testuje zeroemisyjny pojazd Volvo FL Electric z zabudową typu chłodnia, dostosowany do specyficznych potrzeb sieci.

Zabka Polska w ramach współpracy z Volvo Polska zakupiła i testuje zeroemisyjny pojazd Volvo FL Electric z zabudową typu chłodnia, dostosowany do specyficznych potrzeb sieci. fot. materiały prasowe

Za jego pomocą będzie dostarczany towar do sklepów w regionie śląskim. To pierwszy w Polsce w pełni elektryczny samochód dystrybucyjny, zaprojektowany m.in. z myślą o pracy w mieście i na terenach o gęstej zabudowie.

Współpraca Żabki z Volvo Polska

– W Żabce rozwijamy nowoczesną logistykę opierającą się na idei inteligentnych i zielonych miast (z ang. Smart & Green City). W trosce o planetę i komfort mieszkańców inwestujemy w zielony, zeroemisyjny transport. Nowy, w pełni elektryczny pojazd ciężarowy od Volvo to ciekawa alternatywa dla konwencjonalnej floty logistycznej. To nasz kolejny krok mający na celu ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego, co jest niezmiernie ważne na obszarach miejskich oraz w regionach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza – takich jak m.in. Śląsk, gdzie pojazd będzie testowany przez najbliższe miesiące – mówi Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający w firmie Żabka Polska.

Współpraca Żabki z Volvo Polska to kolejna inwestycja w przyjazny środowisku transport. Sieć korzysta już z zeroemisyjnych pojazdów dostarczonych przez Volkswagen Samochody Dostawcze – czterech elektrycznych Transporterów i dwóch e-Crafterów. Żabka zainwestowała także we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach logistycznych, zlokalizowanych w Nadarzynie i Plewiskach.