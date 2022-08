Foodex24 był sukcesem. Ukraiński e-sklep z żywnością sprzedany!

Autor: AT

Data: 08-08-2022, 13:24

Foodex24 zostanie przejęty przez sieć Best Market. Tym samym działający w Polsce od 2020 r. e-sklep z żywnością z Ukrainy zostanie przejęty przez konkurenta. Wartość transakcji to ok. 4-5 mln dolarów.

Foodex24 sprzedany. Ukraiński e-sklep z żywnością zmienia właściciela. Na zdjęciu Vladyslav Savchenko, założyciel. fot. Facebook Vladyslava Savchenki.

Foodex24 sprzedany

Foodex24 to założony w 2020 roku przez Vladyslava Savchenkę internetowy sklep z ukraińską żywnością. W Ukrainie start-up funkcjonował jako Goodex. Spółka w 2021 roku otworzyła też sklep stacjonarny i magazyn w Bydgoszczy. W planach było powstanie kolejnych placówek w innych polskich miastach.

Bezpośrednią przyczyną sprzedaży biznesu przez Savchenkę są konsekwencje wojny w Ukrainie, w szczególności rosnące koszty transportu towarów do Polski.

Best Market przejmuje Foodex24

Foodex24 został kupiony przez założycieli sieci Best Market – emigrantów z obwodu kirowohradzkiego, Romana i Serhija Kolesniky. Bracia przenieśli się do Polski w połowie 2010 roku i z czasem zaczęli sprzedawać ukraińskie produkty. Twórcy Best Market posiadają obecnie firmę kurierską oraz pięć sklepów stacjonarnych w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi.

Strony ujawniają kwoty transakcji. Savchenko wskazał jednak, że była ona większa niż wartość jego inwestycji w firmę (4 mln dolarów), ale mniejsza niż 5 mln.

Biznesmen w rozmowie z 'Forbesem' przyznaje, że cały biznes był opłacalny jedynie w Polsce.

- Na Ukrainie Goodex nie rósł tak szybko. Przed rosyjskim atakiem miał roczny obrót w wysokości 8 mln dolarów, ale i tak się nie opłacał - dodał.

Co dalej z Foodex24.pl?

- Nawet największe historie mają tendencję do kończenia się. Emocjonalnie trudno jest się pożegnać, ale czasami jest to najlepsza opcja. "Jeśli kochasz, odpuść" - powiedział ktoś mądry - napisał Sawczenka w mediach społecznościowych.

Savchenko, który jest również właścicielem firmy outsourcingowej IT Powercode, przyznał, że w cały projekt zainwestował 4 mln dolarów, a polskiemu oddziałowi udało się już osiągnąć rentowność. W ocenie biznesmena to dobry moment na wyjście z inwestycji.

- Nowi właściciele będą rozwijać firmę pod marką Foodex24.pl. Mają jeszcze trochę czasu, aby zbadać ilość technologii i know-how, które stworzyliśmy i zajmie to jeszcze trochę czasu - powiedział.