Foodsharing - sposób na niemarnowanie żywności

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 10-06-2022, 09:04

Jeszcze niedawno triumfy święcił trend zbierania wyrzuconego jedzenia nazywany freeganizmem. Polegał na tym, że zbierano ze śmietników wyrzucone jedzenie, które nadal nadawało się do spożycia. Obecnie jednak do Polski przywędrował nowy trend, który z kilku przyczyn wypiera freeganizm.

Foodsharing - sposób na niemarnowanie żywności. fot. PAP

Czym jest freeganizm i jakie rodzi wyzwania?

Wiele sklepów czy restauracji pod koniec dnia pracy wyrzuca żywność, która się nie sprzedała lub mija jej termin przydatności do spożycia i wiadomo, że nikt już jej nie kupi. Zostało to zauważone i pojawiły się osoby, które zaczęły zbierać i wykorzystywać tę żywność. Z czasem rozwinął się w całe społeczności, które tym się zajmowały. Ludzie wzajemnie się informowali, gdzie można znaleźć dobre jedzenie i dzielili się nim. Zjawisko stało się na tyle szeroki, że przebiło się do głównego nurtu – zaczęto o nim szeroko pisać i mówić. Zyskało przez to na popularności, która paradoksalnie przyczyniła się do jego ograniczenia.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pojawiło się wiele przypadkowych ludzi, którzy nie potrafili się zachować. Wokół śmietników z jedzeniem robili bałagan, rozrzucali to, czego nie brali, wszczynali kłótnie z pracownikami sklepów itp. Reakcja była prosta i szybka – pojawiły się śmietniki ogrodzone i zamykane na klucz, a to koniec freeganizmu - mówi Marek, freeganin z powiatowego miasta w centralnej Polsce.

Freeganizm w Polsce traci sens?

Zastrzega, że nadal są miejsca, gdzie można z kontenerów wziąć wyrzucone jedzenie, ale jest ich zdecydowanie mniej.

- Trzeba się dużo najeździć, aby odwiedzić ledwie kilka miejsc. Kiedyś skip zajmował mi 2 godziny, teraz trzeba poświęcić nawet 5 godzin. To staje się bez sensu – ubolewa Marek.

Więcej na temat freeganizmu można przeczytać z artykule pt. Freeganizm - z czym to się je?

Czym jest foodsharing?

Życie jednak nie znosi pustki. Osoby tworzące społeczności freegan znalazły nowy sposób na pozyskiwanie wyrzucanej żywności. Zamiast wybierać ją ze śmietników nawiązano porozumienie z placówkami, gdzie jedzenie się wyrzuca.

- Teraz odbieramy jedzenie przeznaczone do wyrzucenia przed tym, zanim trafi do śmietników. Umawiamy się z osobami z restauracji czy większych sklepów, że o wyznaczonej porze ktoś przyjedzie po tę żywność – mówi Marek.

Jak wygląda zjawisko foodsharingu w Polsce?

Mimo, że "Foodsharing" to termin pochodzący z języka angielskiego i oznaczający „dzielenie się jedzeniem”, to idea ta, przywędrowała do Polski z Niemiec, gdzie narodziła się w 2012 roku. W Polsce rozwija się dwutorowo – powstają oficjalne Jadłodzielnie, czyli miejsca gdzie można anonimowo zostawić zbędną żywność. Każdy może tam przyjść i wziąć ile jej potrzebuje. Takich miejsc jest w naszym kraju coraz więcej i często są organizowane przez lokalne samorządy. Pracą przy nich zajmuję się także wolontariusze, którym nie podoba się marnowanie żywności i chcą coś z tym zrobić. Jadłodzielnie powstają w popularnych miejscach jak bazary, okolice centrów handlowych, czy lokalne urzędy. Pierwsza jadłodzielnia powstała w maju 2016 r. w Warszawie.

Drugą częścią są lokalne społeczności czy grupy ludzi, którzy wcześniej zajmowali się freeganizmem, a teraz zaczęły umawiać się i odbierać żywność, a następnie dzielić się nią we własnym zakresie.

Plusy i minusy foodsharingu

Foodsharing ma swoje dobre strony, którą bez wątpienia jest przyczynienie się do zmniejszenia marnowania żywności i pomoc osobą uboższym, ale też pewne wady czy też ograniczenia.

Jakie? - O tym można przeczytać w Strefie Premium pt. Foodsharing wypiera freeganizm.