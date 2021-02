Format dyskontowy nie sprzyja sprzedaży produktów regionalnych

Aldi do końca 2021 roku będzie dostępne w większości województw w Polsce

Jak mogą się zmieniać zachowania i trendy konsumenckie w 2021 roku? - Analizując obecne zachowania konsumenckie należy zadać sobie pytanie, na ile są one trendami, a na ile reakcjami na sytuację pandemiczną. Czy zniesienie ograniczeń pandemicznych spowoduje powrót do zachowań sprzed pandemii, czy pozostaną one inne niż przed pandemią. Wydaje się, że żadne z obserwowanych zachowań konsumenckich, które pojawiło się w czasie pandemii, nie było nieobecne przed jej wybuchem. Pandemia spowodowała natomiast pewne przyspieszenie i pogłębienie rodzących się już od jakiegoś czasu zmian - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Krzak, Senior Advisor EY Bussines Consulting.

W Polsce zauważalny jest ostatnio trend na żywność lokalną i regionalną. Robert Krzak tłumaczy, że zainteresowanie produktami lokalnymi i regionalnymi obserwowane jest nie tylko na rynku polskim, który nie jest zróżnicowany regionalnie w porównaniu z rynkami np. Francji, Włoch czy Hiszpanii.

- Produkty lokalne reprezentowane są na tamtejszych rynkach w kilku regionach geograficznych i kilku kategoriach, takich jak regionalne piwa, artykuły mleczarskie czy wędliny - mówi.

Czy sprzedaż produktów regionalnych w Polsce może w 2021 roku wzrosnąć? - Wprowadzanie artykułów lokalnych do asortymentu centralnie zarządzanych sklepów spożywczych powoduje zaburzenia w łańcuchu dostaw, promocjach i zarządzaniu zapasem. Przewaga formatu dyskontowego w Polsce nie pomaga w rozwoju sprzedaży artykułów lokalnych, choć wszyscy znaczący gracze w Polsce deklarują chęć rozwoju tych kategorii produktów - mówi ekspert.

- Nie przewiduję więc wzrostu udziału produktów lokalnych w handlu nowoczesnym. Nie sądzę, by oferta tych artykułów, która odgrywa zasadniczo rolę marketingową, wpłynęła na znaczące wzrosty sprzedaży tych artykułów - podsumowuje Robert Krzak.

