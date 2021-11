Formaty na fali. Do kogo należy przyszłość handlu?

W roku 2020 wzrost zanotowały prawie wszystkie formaty sklepów ogólnospożywczych. W 2021 r. sytuacja wygląda już inaczej. Do kogo należy przyszłość? - na ten temat dyskutowali uczestnicy debaty „Formaty na fali – czy pandemia wykreowała nowych liderów handlu?”, która odbyła się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Formaty na fali – czy pandemia wykreowała nowych liderów handlu? fot. PTWP

Czas pandemii to czas dyskontów

Które formaty zyskały, a które straciły podczas pandemii? Czy drugi rok pandemii jest podobny pod tym względem do pierwszego?

- Każdy kto projektuje biznes musi rok 2020 oznaczyć jako coś niespodziewanego, coś co wymyka się z podstaw planowania - zaznaczył na wstępie Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych GfK Polonia.

- Pierwszy przypadek Covid w Polsce, przypadek skierowany do szpitala, to marzec 2020. Potem rzeczywistość przyspieszyła jak roller coaster. Starając się podsumować jak wyglądały te dwa lata, to przede wszystkim wyglądały niezmiernie dziwnie, szybko zweryfikowały kto w biznesie ma pomysł, umie skutecznie działać i reagować, ma sprawne kadry zarządcze, a kto tak naprawdę miał szczęście. Wiele firm zakończyło działalność bo nie podejmowało żadnych decyzji. Ale były też przypadki, gdzie przez lockdown, "zarządczość" w zasadzie nie miała znaczenia - zaznaczył.

W 2020 handel nabrał wiatru w żagle

Szymon Mordasewicz dodał, że patrząc na FMCG i analizując to, co widzieliśmy w zakupach polskich gospodarstw domowych, można wskazać, że rok 2020 przyniósł polskiemu handlu wiatr w żagle. Nikt nie planował, że wzrost będzie tak duży.

- Monitorujemy rynek warty 170 mld złotych, roku do roku widzieliśmy wzrost w zakupach Polaków o 8 proc. Było to spowodowane tym, że ludzie po prostu nie mieli „innych rozrywek” jak iść do sklepów. Sklepy pozostały otwarte - mówił Szymon Mordasiewicz. Zaznaczył, że był pewien moment, gdy pojawiły się braki na półkach, ale trwało to bardzo krótko.

- Kiedy pojawia się głód, to rodzą się demony, a do tego nie doszło, bo łańcuchy logistyczne zlikwidowały szybko luki i zachowana została ciągłość dostaw - podkreślił.

W 2021 rosną tylko dyskonty

Jego zdaniem, w roku 2020 każdy format, który miał właściwą propozycję dla konsumenta rósł.

- Wszystkie formaty zanotowały duży wzrost sprzedaży względem roku 2019. Wielu konsumentów rezygnując z różnorodności wybierało te sklepy, w których mogli zrealizować wszystkie potrzeby zakupowe w jednym miejscu. To był doby czas dla formatów oferujących pełen koszyk - supermarkety, dyskont, małe formaty - wszyscy zanotowali wzrosty - dodał.

Inaczej sprawa wygląda już w 2021 roku, gdzie otwarte zostały galerie handlowe i restauracje wróciły do życia. Analizując pierwsze trzy kwartały bieżącego roku względem trzech kwartałów 2020, to wzrosły tylko dyskonty.

- To dobra wiadomość dla konsumentów, gdyż są tam niższe ceny, sporo promocji - dyskonty bardzo agresywnie wykorzystały ten czas. Dla reszty biznesu, to pewne zagrożenie. W pozostałej części rynku trzeba oczekiwać mniejszych wzrostów, trzeba efektywniej pracować z dostawcami. Jednak w dalszym ciągu małe formaty są w lepszym miejscu, niż były w 2019 roku, co pokazuje, że mają na siebie pomysł - podsumował Szymon Mordasiewicz.

