Francuscy aktywiści protestują przeciwko ekspansji Amazona

Aktywiści z grup ANV-COP21, Attac i Amis de la Terre zarzucają Amazonowi m.in. szkodliwy wpływ na środowisko i francuski rynek. Według nich amerykański koncern jest odpowiedzialny m.in. za urbanizację terenów rolniczych, gdzie budowane są magazyny firmy, co niszczy bioróżnorodność oraz w znacznym stopniu sprzyja zmianom klimatycznym.

"Amazon niszczy klimat i jakość pracy we Francji. Koncern planuje masową ekspansję, już wybudował szereg magazynów i centrów dystrybucji i planuje budowę kolejnych. Żądamy zamrożenia dalszej rozbudowy" - powiedziała agencji Reutera Sandy Olivar Calvo, rzeczniczka organizacji ANV-COP21.

Protestujący przynieśli pod budynek ministerstwa finansów w Paryżu kartony dostawcze, a także rozwinęli baner z napisem "zmień właściciela" i fotografiami szefa Amazona Jeffa Bezosa i francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona.

Tymczasem francuski minister finansów Bruno Le Maire tłumaczy, że to nie Amazon ale duże inwestycje deweloperskie wpływają na urbanizację terenów wiejskich. Według polityka udział Amazona, podobnie jak i innych przedsiębiorców w tego typu inwestycjach stanowi jedynie niewielki procent. Dodał za to, że koncern przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w kraju.

Amazon, komentując piątkowy protest aktywistów, powiedział, że firma jest niesprawiedliwie krytykowana przez organizacje, które bazują na nieprawdziwych informacjach na jej temat. Koncern podkreślił, że jak dotąd zainwestował we Francji 9,2 mln euro i doprowadził do stworzenia 130 tys. nowych miejsc pracy.

W piątek Amazon zorganizował we Francji wyprzedaże w okazji Czarnego Piątku. Na prośbę francuskich władz wydarzenie zostało opóźnione o tydzień tak, żeby w wyprzedażach mogli również uczestniczyć sprzedawcy, którzy do końca listopada zmuszeni byli zawiesić działalność z powodu lockdownu.

Przychody Amazona we Francji trakcie pandemii wyraźnie wzrosły, bo utrudniony dostęp do sklepów stacjonarnych sprawił, że coraz więcej osób zdecydowało się na zakupy online. Jednak fakt, że Amazon mógł kontynuować działalność, kiedy wielu lokalnych handlowców musiało ją wstrzymać, rozsierdził francuskich przeciwników koncernu, którzy zarzucali, że platforma promuje amerykański konsumpcjonizm zamiast francuskiej tradycji sklepów lokalnych..