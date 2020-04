Francuski sąd nakazał Amazonowi ograniczenie działalności i ocenę ryzyka

Sąd w Nanterre nakazał francuskiemu oddziałowi Amazona ograniczenie działalności do obsługi zamówień na produkty pierwszej potrzeby do czasu przeprowadzenia oceny ryzyka epidemiologicznego, na jakie narażeni są pracownicy firmy – poinformowała we wtorek agencja AFP.