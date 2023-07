Sebastian Łukasik, właściciel sklepu ODIDO w miejscowości Łączna w Świętokrzyskiem opowiada o tym, jak przebiega współpraca z siecią pod zielono-pomarańczowym szyldem oraz jakie rezultaty widzi po dołączeniu do marki.

Sebastian Łukasik, właściciel sklepu ODIDO w miejscowości Łączna w Świętokrzyskiem

Jak rozpoczęła się Pana współpraca z siecią ODIDO oraz jak odmieniła ona prowadzony przez Pana sklep?

Sebastian Łukasik: Współpracę z ODIDO rozpoczęliśmy w 2019 roku od nowego rozplanowania naszej placówki. Wtedy pojawiła się pierwsza reklama sklepu. I już od tego momentu zauważyliśmy efekty. Jednak dużo większe zmiany wdrożyliśmy 3 lata później, po dołączeniu do formatu Elevate. W 2022 roku zamontowaliśmy w sklepie nowe oświetlenie, reklamę zewnętrzną i pylon przy drodze. To przyciągnęło zainteresowanie nowych klientów, a w konsekwencji przyniosło wzrost obrotów w naszym sklepie.

Patrząc z perspektywy czasu, jakie były główne powody dołączenia do sieci?

Sebastian Łukasik: Zdecydowałem się na dołączenie do marki pod zielono-pomarańczowym szyldem głównie ze względu na model oferowanej franczyzy. Jest on bardzo przyjazny w prowadzeniu biznesu. Nadal mogę kupować u lokalnych dostawców wyroby regionalne, takie jak wędliny i nabiał. Z kolei dzięki szerokiej gamie produktów w MAKRO kupuję te, które w moim sklepie są bardzo popularne. Równie ważny dla mnie jest fakt, że pozostaję właścicielem sklepu, więc mogę samodzielnie podejmować wszelkie decyzje.

Wspomniał Pan, że wiele zmian zaszło w sklepie od momentu nawiązania współpracy z ODIDO, po dołączenie do formatu Elevate. Czy zauważył Pan zmiany dotyczące struktury klientów?

Sebastian Łukasik: Baza moich klientów bardzo się zmieniła. Nadal przychodzą do nas stali klienci, jednak po dołączeniu do sieci, a przede wszystkim dzięki reklamie i lepszej widoczności sklepu pojawiło się wielu nowych, którzy z chęcią wracają do nas ponownie.

Na jakie wsparcie mogą liczyć franczyzobiorcy należący do sieci?

Sebastian Łukasik: Od samego początku współpracy otrzymałem wsparcie od sieci. To pracownicy ODIDO zaprojektowali nam sklep od nowa i odpowiednio wyeksponowali produkty na półkach. Przyniosło to bardzo dobre rezultaty i zaowocowało zwiększeniem liczby klientów i wzrostem sprzedaży. Wziąłem też udział w szkoleniu zorganizowanym przez sieć ODIDO, po którym zdecydowałem się dołączyć do konceptu Elevate. Współpraca sprawiła, że musiałem wymienić samochód na większy, w związku ze zwiększeniem liczby oferowanych w moim sklepie produktów.

Jakie rezultaty zaobserwował Pan po dołączeniu do ODIDO?

Sebastian Łukasik: Dzięki profesjonalnej reklamie zewnętrznej zwiększyła się liczba klientów. Wzrosła średnia wartość koszyka zakupowego, co bezpośrednio wpłynęło na obroty. To również satysfakcja z prowadzenia nowoczesnego i eleganckiego sklepu. Warto podkreślić, że odpowiednia ekspozycja produktów zmieniła zwyczaje zakupowe klientów. Sprawiła, że asortyment stał się dla nich bardziej dostępny. Strzałem w dziesiątkę było także wydzielenie strefy nabiału, co spowodowało, że zanotowaliśmy 20% wzrost sprzedaży tej kategorii.

