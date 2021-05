Fresh Logistics podpisał umowę partnerską z Auchan Polska

Firmy Auchan Retail Polska i Fresh Logistics poinformowały o podpisaniu umowy o współpracy partnerskiej w zakresie kompleksowych usług logistycznych – magazynowania i dystrybucji produktów świeżych w temperaturze kontrolowanej.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 17:33

Firmy Auchan Retail Polska i Fresh Logistics poinformowały o podpisaniu umowy o współpracy partnerskiej w zakresie kompleksowych usług logistycznych. fot. mat. pras.

Począwszy od czerwca br. magazyn Fresh Logistics w Gądkach koło Poznania będzie regionalnym magazynem dla wszystkich dostawców sieci, obsługującym sklepy Auchan w zachodniej Polsce. Obie firmy podkreślają partnerski charakter umowy, która zakłada nie tylko współpracę operacyjną, ale również wspólne wypracowywanie rozwiązań tworzących optymalny łańcuch dostaw dla tak ważnej grupy produktowej, jaką są produkty świeże.

Platforma logistyczna, którą w ramach umowy zapewni Fresh Logistics, przeznaczona jest dla takich kategorii produktowych jak: owoce i warzywa, nabiał, wędliny, dania gotowe, a także mięso i drób. Są to produkty szczególnie wymagające z punktu widzenia procesów logistycznych. Zagwarantowanie ich świeżości, wysokiej jakości i przede wszystkim bezpieczeństwa, jest kluczowe z punktu widzenia strategii biznesowej Auchan. Operacje logistyczne będą prowadzone w magazynie o powierzchni ponad 4 tys. m2, dysponującym komorami z różnymi zakresami temperatur, adekwatnie do wymagań danej grupy produktowej. Operacje będą odbywać się 7 dni w tygodniu, a miesięcznie obsługiwany wolumen to ponad 24 tys. palet. Fresh Logistics Polska będzie obsługiwać ponad 200 dostawców sieci Auchan.

Dobór właściwego partnera-eksperta w tym obszarze – innowacyjnego, z odpowiednią infrastrukturą, zasobami i know-how, był dla nas ważną strategicznie decyzją – mówi Piotr Dopierała, Dyrektor Supply Chain & Logistics w Auchan Retail Polska. W minionym roku musieliśmy zmierzyć się przede wszystkim z niemałymi wyzwaniami logistycznymi, jakie stworzyła sytuacja epidemiczna. Dobrze zdaliśmy ten egzamin. Równocześnie przeprowadziliśmy szereg działań optymalizacyjnych, opracowaliśmy nową strategię i stworzyliśmy solidne podwaliny dla zbudowania w pełni profesjonalnej, nowoczesnej organizacji Supply Chain i Logistyki w naszej firmie. Rok 2021 będzie dla nas bardzo ważnym okresem wprowadzania w życie zaplanowanych działań. Jestem przekonany, że Fresh Logistics, jako nasz partner, znacząco przyczyni się do ich sukcesu. Mam tutaj na myśli nie tylko bieżącą obsługę, ale również wspieranie nas we wdrażaniu najnowszych technologii, takich jak automatyzacja procesów magazynowych, digitalizacja przepływu informacji, śledzenie przepływu towarów, tzw. traceability, i szereg innych, które składają się na najnowocześniejsze rozwiązania logistyczne, adekwatne do oczekiwań współczesnych klientów i naszej strategii biznesowej.

Podpisanie umowy wpisuje się w pełni w strategię rozwojową Auchan Retail Polska opartą na rozwiązaniach wielokanałowych, tzw. omnichannel. Tworzenie nowych modeli biznesowych, m.in. z zakresu e-commerce i convenience to jeden z elementów naszej strategii omnikanałowej pozwalającej na lepszą obsługę naszych klientów i partnerów.

Proces zdefiniowania warunków współpracy między obiema firmami był wspomagany kompleksowo przez zespół firmy Graphene Partners.

- Współpraca z Auchan tworzy nowe perspektywy optymalizacyjne dla całego łańcucha dostaw. Dzięki bezpośredniej kooperacji z siecią, dostawcami i odbiorcami patrzymy całościowo na łańcuch dostaw i co za tym idzie, mamy jeszcze większy wpływ na jego kształtowanie. Tworzenie nowych rozwiązań, implementacja narzędzi lean management, a w szczególności rozwijanie logistyki w duchu paperless będzie przynosiło profity dla całego rynku. Platforma logistyczna sieci handlowej powierzona w ręce operatora logistycznego otwiera również nowe możliwości przed dostawcami i producentami, którzy korzystając z usług outsourcingu, mogą skupić się na swojej kluczowej działalności. Cieszymy się, że Auchan doceniło nasze lean-owe podejście oraz starania w budowaniu nowoczesnej i efektywnej logistyki. Dla Fresh Logistics współpraca z siecią to możliwość rozwoju, nowe wyzwania, ale też ogromna satysfakcja, że zaufał nam tak znany i szanowany brand. – komentuje Marcin Turski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta, Fresh Logistics Polska, Grupa Raben.