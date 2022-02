Frigo Logistics wchodzi w e-grocery

Frigo Logistics rozpoczął właśnie współpracę z firmą Pora na Pola. To internetowy targ z produktami prosto od rolników. Frigo Logistics zajmie się obsługą transportową firmy. Dzięki temu codzienne dostawy najwyższej jakości świeżej żywności będą dostępne nie tylko w kilku wybranych miastach – jak do tej pory – ale na terytorium niemal całej Polski.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 09-02-2022, 12:23

Frigo Logistics zajmie się obsługą transportową Pora na Pola; fot. mat. pras.

Rozkwit e-grocery

W ostatnim czasie polski rynek e-grocery przeżywa rozkwit. Na jego rozwój wpłynęła przede wszystkim pandemia, a szczególnie jej początkowe miesiące, które zmusiły znaczną część Polaków do pozostania w domach. Jak wynika z raportu GS1 Polska, w 2020 r. zakupów produktów spożywczych online dokonał niemal co trzeci Polak, co przełożyło się na aż 65 proc. wzrost liczby e-konsumentów w tym sektorze.

Tymczasowe przyzwyczajenia pozostały z nami na dłużej i teraz Polacy znacznie częściej korzystają z wygodnych dostaw online, również w przypadku produktów spożywczych. Stawiamy także na produkty ekologiczne i naturalne. Świadczy o tym m.in. tak duża popularność sklepu online Pora na Pola, który od początku swojej działalności rok do roku notuje wzrost przychodów średnio aż o 140 proc.

Frigo Logistics współpracuje z Pora na Pola

W ramach nawiązanej współpracy między Frigo Logistics i e-targiem Pora na Pola, wiodący operator logistyczny w Polsce zapewnia transport świeżych produktów – wprost od rolników, aż do drzwi klientów z całego kraju. Dostawy są realizowane w kontrolowanych temperaturach dostosowanych do wymagań poszczególnych produktów. Cały proces jest w pełni bezpieczny i pozwala na przewóz produktów przy zachowaniu najwyższej jakości.

– Współpraca z Frigo Logistics daje nam ogromne, nowe możliwości na dotarcie z najwyższej jakości żywnością do milionów Polaków. Do tej pory mogliśmy dostarczać pełną ofertę przy zachowaniu ciągu chłodniczego tylko do wybranych kilku miast w kraju, teraz jesteśmy dostępni w wygodny i szybki sposób niemal w całej Polsce. Szczególnie istotne jest dla nas to, że nasz nowy partner to doświadczony operator logistyczny, który jest odpowiedzialny za realizację dostaw wrażliwych, delikatnych produktów, wymagających specjalnych warunków transportu. Cieszę się, że razem z Frigo Logistics możemy rosnąć i na większą skalę realizować naszą misję pomagania w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych coraz większej grupie klientów – mówi Adrian Piwko, Prezes Zarządu Pora na Pola.

Pora na Pola łączy w sobie zarówno sklep internetowy z produktami spożywczymi z dostawą do domu, jak i ekologiczny targ z naturalną żywnością od rzemieślników, którzy sami ustalają ceny. E-targ oferuje szeroki wybór produktów – od warzyw i owoców, przez mięsa i ryby, pieczywo, nabiał, jaja, aż po domowe przetwory oraz gotowe wyroby.